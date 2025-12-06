一中商圈「機車對決」外送女高速直撞左轉妹 瞬間噴飛畫面瘋傳

外送女騎士高速直撞「鬼切」左轉車人車噴飛畫面瘋傳。（圖 ／翻攝畫面）

台中市熱鬧的一中商圈5日下午驚傳驚悚對撞事故，下午約1時左右，23歲雷姓女子騎乘機車沿著育才北路高速行駛，疑似正值外送途中，當她行經一中街與育才北路交叉口時，對向18歲劉姓女子突然左轉切入車道，雙方當場發生猛烈碰撞，只聽見現場傳出一聲巨大撞擊聲，2輛機車瞬間倒地，雷女更是連人帶車被撞飛數公尺，畫面怵目驚心。

事故發生後，巨大撞擊聲響引起附近店家與路人側目，紛紛上前查看，警消人員獲報後迅速趕抵現場，發現2名女子全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，經緊急送往醫院救治後均無生命危險，警方也立即對2名騎士進行酒測，確認雙方均無酒駕情事。

據了解，雷女當時行駛速度相當快，對於劉女突如其來的左轉行為疑似完全來不及反應，才會釀成此次猛烈對撞，事故過程的監視器畫面隨後在網路上流傳，引發大批網友熱議，不少人直呼誇張，更有人形容「左轉像開了無敵星星」、「直行的直接被彈飛」、「這根本是瞬間車禍教科書」。

目前警方已完成現場測繪，並將調閱相關監視器影像，以釐清雙方行駛動線與肇事責任歸屬，第二分局分局長鍾承志也呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，特別是左轉車輛更應禮讓對向直行車，切勿搶快或貿然切入車道，避免一時疏忽釀成事故，釀禍不僅傷身，更可能影響一生。

