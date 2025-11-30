一中商圈「狂放鞭炮」 疑安全距離不足 消防局前往稽查

台中市 / 綜合報導

台中相當熱鬧的一中商圈，有民眾在大馬路上放鞭炮！當時商圈旁的城隍廟在繞境，廟方說他們響應環保，已經不再放鞭炮，懷疑是附近商家為了迎接遶境隊伍才放的，而放鞭炮的地點，有逛街的人、還有汽機車經過，馬路兩邊都是商家、住家，讓不少人覺得危險，當下也有報警，對此主管機關台中市消防局表示，現場疑似安全距離不足，已經違反相關條例，會前往稽查。

大馬路中間，十多發鞭炮同時往上衝，不斷冒出火花和爆破聲響，道路兩側還有汽機車經過，鞭炮和房屋距離很近，引發安全疑慮。

附近店家說：「(當時)是城隍爺遶境吧，(放)十分鐘到二十分鐘，短暫的，一下下而已啦。」

這裡是台中一中商圈，相當熱鬧的太平路，當時附近的北台中城隍廟，舉辦遶境活動經過，廟方看完影片後說，應該是民眾自己準備鞭炮，迎接遶境隊伍。北台中城隍廟董事梁明鶴說：「所有的商家，他們生意都很好，他們都自動的放煙火，我們城隍廟配合政府政策，環保，所以我們都沒有放鞭炮，所以我們都沒有放鞭炮。」

廟方說，他們響應環保，都用電子鞭炮車，但還是有民眾會放鞭炮迎接隊伍，廟方會協助將垃圾清走，維護環境整潔。民眾說：「我覺得其實也沒有不好，因為這算是台灣的民俗活動，確實危險性滿大的，畢竟它是煙火，如果不小心打到車底下引起火災。」

在鬧區的馬路中央放鞭炮，影響行人和汽機車，警方說，遶境活動有申請交通管制，接獲民眾報案，員警到場已經沒有施放，消防局說，現場疑似安全距離不足違反相關條例，將要前往查處，如果有違法要舉發開罰。

