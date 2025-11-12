「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火

中國戰狼「斬首日本首相」的言論持續延燒，美國總統川普在專訪時被問到這件事，卻避重就輕、不願譴責中國。（資料照／美聯社）





中國戰狼「斬首日本首相」的言論持續延燒，美國總統川普在專訪時被問到這件事，卻避重就輕、不願譴責中國，反而語出驚人地表示「美國的盟友可能比中國更糟」。不過在這同時，日本防衛大臣小泉進次郎在國會明確力挺高市早苗，犀利表態意外掀起網路熱議。

日本首相高市早苗，最近因關切台灣安全議題，而被中國駐日大使薛劍揚言要「斬首」。而當福斯新聞主持人問川普意見時，他卻這樣說。

美國總統川普：「其實我們的許多盟友也不是真正的朋友，在貿易上這些盟友，佔我們的便宜比中國還多。」

川普不但沒有譴責中國戰狼的斬首言論，反而語出驚人，批評美國的盟友在貿易上佔的便宜比中國還多，甚至暗指盟友「不見得是真朋友」。

美國總統川普：「日本若有任何需要幫助的，我們都會在這，美日是最強大的盟友。」

就在不久前，川普還親口稱日本是「最強盟友」，如今卻反酸盟友，前後立場轉變，再度引發議論。

而在日本國內也持續關注國防議題，日本正提高防衛預算，加上高市針對台灣有事的表態，成為國會質詢焦點。立憲民主黨議員大串博志：「最後我再問一次，是否會不會收回這番言論。」

最大在野黨立憲民主黨議員，對高市政府不再戰略模糊，強烈不滿。擔任防衛大臣的小泉進次郎，也罕見地把話說得很明白。

日本防衛大臣小泉進次郎：「現實來看，萬一情勢發生變化，我方必須做好萬全準備，最終將綜合各方資訊後再作出全面判斷，作為政府立場，我認為這樣的做法是理所當然的。」

小泉明確表態支持強化防衛，不再是以往的「謎之音」，犀利的回應立刻在網路掀起熱潮，不少網友驚呼「進次郎開竅了」，意外成為日本政壇焦點。

