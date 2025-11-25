中嗆日台協會砸百億搞＂媚日宣傳＂ 林佳龍：情緒性攻擊

政治中心／綜合報導

中國"禁日令"威嚇手段百出，日前總統賴清德po出大啖日本壽司聲援，副總統蕭美琴接棒，也逛日系超市爆買，展現台日友好，不過中國官媒，卻稱日本在台協會砸了上百億搞"媚日宣傳"，讓外交部長林佳龍忍不住痛批戰狼式語言，不知道在講什麼。





中嗆日台協會砸百億搞媚日宣傳 外交部長林佳龍直搖頭「這樣回」

總統賴清德日前大啖日本壽司挺日 如今被印成Q版人像作為超市廣告噱頭









來到日系超市，副總統蕭美琴啟動大爆買模式，干貝、納豆、冷凍包、餅乾、拉麵、醬料，俐落掃貨，毫不手軟，身為貓奴的她，包裝上有貓咪圖案的餅乾，當然也要買，趁超市打烊前，親自購物的蕭美琴，這一幕更是吸引了她。

中嗆日台協會砸百億搞媚日宣傳 外交部長林佳龍直搖頭「這樣回」

副總統蕭美琴前往日系超市大採購 看到賴清德被當作廣告讓她停下腳步拿出手機拍照









拿起手機，狂拍猛拍，因為生食級干貝售價牌上，總統賴清德大啖壽司的Q版人像，成為超市噱頭，正副總統紛紛相挺日本，旋風在台捲起，似乎讓中國眼紅。

中國新媒體"玉淵譚天"：「日本台灣交流協會，還給已有的媚日人士授勳。」

中國央視旗下新媒體，24日點名駐台的日台交流協會，聲稱日本砸下131億日圓，搞媚日宣傳，抹黑言論，讓外交部長林佳龍聽了直搖頭。

外交部長林佳龍：「戰狼式的語言，或比較粗暴一點的批評，我覺得這種指控太過情緒性，我們也不知道他在講什麼。」





中嗆日台協會砸百億搞媚日宣傳 外交部長林佳龍直搖頭「這樣回」

中國不滿日本首相高市早苗＂台灣有事說＂ 因此祭出＂禁日令＂









中國抵制日本，動作頻頻，儘管喊話暫勿赴日旅遊，仍有中國民眾"不聽勸"，在日本街頭巧遇媒體。

日本媒體vs.中國遊客：「（習近平主席呼籲民眾近期避免出國），（你知道嗎？），不知道不知道我不知道，（習近平主席），啊這個不講不講。」

連續兩組遊客，原本大方受訪，聽到關鍵字"習近平"，笑容僵硬轉身落跑，日本網友開酸「來日本簡直冒著生命危險」、「一群可憐又不幸的人，無法表達言論」。

立委（民）許智傑：「（中國遊客）在海外體驗到自由民主的可貴，很可惜回到中國後，就得面臨習近平的高壓統治，所以聽到習近平三個字，當然要轉頭趕快快跑，我們身為台灣人，真的是既同情又憐憫。」

中日關係緊張，中共一再出招恫嚇，對民主國家而言，恐怕只是反效果。

