中嘉寬頻新視波攜手永和禧德據點 推媒體識讀互動宣導課程





為了讓媒體識讀不再只是說教，中嘉寬頻新視波以「共好」的核心概念推出媒體識讀宣導活動，走訪各地校園與社區，為全民防詐貢獻心力，本次與永和禧德據點合作推出媒體識讀互動宣導課程，透過輕鬆有趣的互動，引領陪伴長者在生活中學習防詐知識、分辨錯誤資訊。長輩們專心聽著老師講解，遇到不太明白的案例，還會彼此交換意見，解釋給對方聽，現場互動自然、可愛又熱絡。

永和禧德關懷據點平常提供免費共餐、辦理預防延緩失能、創意手作、桌遊等多元服務課程，而身為中、永和在地媒體的中嘉寬頻新視波，也貢獻一己之力，與禧德關懷據點攜手面對防詐議題，展現了共好的模式，在現今不斷翻新的詐騙手法下，長輩往往容易感到不安，因此活動中特別說明了 165 防詐專線 與即時尋求協助的方式，提醒大家遇到可疑狀況時不要緊張，也不要覺得不好意思，第一時間打電話確認，才是保護自己的最佳方法。

中嘉寬頻新視波長年辦理相關媒體識讀與公益回饋，運用專業打造媒體釋讀推廣課程，在教學中考量到了趣味性，將媒體識讀宣導做了包裝設計，老師唸出題目後，台下長者們一邊討論、一邊倒數舉牌搶答，答對了還能拿到小禮物，笑聲與掌聲此起彼落。在寒冬中有別於一般的物資送暖，在歡樂中自然學會分辨資訊、提高防詐警覺，還有送暖物資作為小禮物的贈送，讓大家在寒冬中度過暖心的時光。

中嘉寬頻頻新視波除了提供互動遊戲，也邀請長輩現場體驗專門研發的「你搞懂了媒」媒體識讀網頁遊戲，不少人邊玩邊討論實際遇到的情況；同時也介紹低收入戶家庭可申請的免費收視服務，並分享新北 CH3 公用頻道內容，邀請大家踴躍投稿，也關注地方議題，讓地方故事都能被看見，實用資訊已能真正走進生活。活動在輕鬆交流的氛圍中進行，參與民眾帶著笑容與新學到的實用技巧離開，也讓媒體識讀用更貼近生活的方式，悄悄走進社區日常。

