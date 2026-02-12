中嘉寬頻「愛在社區‧心手相映」 前往華山基金會安平天使站捐贈物資
回應社會結構變遷下的資源落差，中嘉寬頻|三冠王.雙子星善盡企業社會責任，正式啟動「愛在社區．心手相映」愛心物資捐贈計畫。12日前往華山基金會安平天使站捐贈物資，補足長輩生活需求，期盼以實際幫助，回應社會需求，同時建立企業長期、務實的公益參與模式。
中嘉寬頻|三冠王.雙子星2026年正式啟動「愛在社區‧心手相映」愛心捐贈計畫，以實際行動回應社會結構變遷下的資源落差問題，中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村12日帶領公司同仁前往華山基金會安平天使站捐贈生活物資，由安平天使站長李濰禎代表受贈。
站長李濰禎說，特別感謝中嘉寬頻關懷弱勢、支持公益，不只長期協助華山基金會台南地區活動公益採訪，每年更多次在陳建村總經理的帶領下，提供結餘轉物資捐贈，讓站長可以於每月到宅訪視時將這些民生用品、食品一起送到弱勢長輩家，減輕他們的生活壓力。
今日捐贈的物資有紙尿布、清潔用品、芝麻燕麥飲、麵條等生活必需品，中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村表示，企業深耕地方多年持續關注社區長輩與弱勢族群需求，此次捐贈希望補足長輩日常生活所需，減輕照護壓力，讓愛心真正落實在社區角落。
另外，有線電視今年同樣提供低收入戶收視全免以及網路半價優惠，歡迎低收家庭前往公所申請證明，再向公司登記即可享有優惠。
華山基金會長期服務獨居長者，提供關懷訪視與生活協助，對於企業挹注資源表達肯定，中嘉強調，未來將持續推動公益行動，建立長期務實參與模式，串聯更多善的力量，讓社區更加溫暖也展現企業善盡社會責任的具體行動力。
更多新聞推薦
其他人也在看
暖心年菜送獨居長輩！ 議員、里長攜手曉明社福基金會送暖
農曆春節將至，曉明社會福利基金會（天主教聖愛山莊）特別準備暖心年菜，為太平區聖和里弱勢獨居長輩送上溫暖。在黃佳恬議員與聖和里劉佳明里長協助媒合下，將一份份豐盛年菜親送到長輩們手中，讓長輩感受過年的氣氛與關懷。黃佳恬議員表示，年節是團圓時刻，但仍有弱勢長輩獨自生活，更需要社會多一分陪伴與關心。感謝曉明社會福利基金會長期投入公益，也謝謝劉佳明里長協助盤點，讓資源真正送到需要的人手中。環保局也一同參與關懷活動，現場太平清潔隊同時宣導垃圾清運與分類觀念。透過公私協力，讓愛在社區持續流動，陪伴長者溫暖過新年。更多新聞推薦 ● 小年夜前白天溫暖舒適 除夕至初三迎風面轉濕涼
國際崇她社捐贈慈愛基金攜手市公所送暖弱勢
記者林中行／花蓮報導 國際崇她花蓮分社社長彭莉蘋率領社內姊妹們前往花蓮市公所拜會，並…
板橋榮家「駿馬迎春」 結合蔡衍明愛心基金會迎新年
為了讓長輩擁有一個既熱鬧又溫馨的春節，板橋榮家與蔡衍明愛心基金會攜手合作，舉辦「駿馬迎春」聯歡暨摸彩活動。現場不僅星光熠熠，更有來自財團法人榮民榮眷基金會等多個單位傾力支持，提供高達 470 份摸彩禮品，讓板橋榮家洋溢家人聚會般的歡樂與幸福。蔡衍明愛心基金會蔡紹云董事長致詞時感性分享：「今天是基金會 2026 年開春的第一場活動，第一站特別選擇板橋榮家，是因為這裡與基金會推崇的『孝親』精神完全契合。」蔡董事長除了祝福長輩們「人旺、財旺、身體旺」外，更親自致贈紅包給榮家最高壽的陳延忠伯伯，象徵著基金會對長輩最誠摯的敬意與祝福。活動由金鐘主持廖偉凡以活力四射的「梅蘭梅蘭我愛你」拉開序幕；隨後多位知名藝人接力登場，將氣氛烘托得感性又歡樂;劉美珠以鳳飛飛組曲與「粉紅超跑」傳遞媽祖的平安守護；蘇霈以甜美嗓音詮釋「甜蜜蜜」，更與 90 歲的陳伯伯深情對唱「春夏秋冬」；蕭惠獻唱「雁兒在林梢」，深情的歌聲讓許多長輩聽得如痴如醉；劉美玲以「迎春花」為現場灑滿新春的喜慶;章永華則帶來「廟會、天真活潑又美麗」，現年 81 歲的他氣色紅潤，一邊演唱一邊勉勵台下長輩：「要跟我一樣，活得健康、活出生命力！」最讓長
國美館攜手學學文化創意基金會 228隻「感動馬」壯觀展出
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】國立臺灣美術館與學學文化創意基金會共同合作，即日起推出「島嶼拾色—感動馬
年終別只犒賞自己！鉅亨買基金：善用母子基金 讓獎金成為資產放大種子
年終獎金入袋，不少人第一時間想犒賞自己。「鉅亨買基金」建議，若能將奬金區分為「享受」與「投資」兩個口袋，2026年反而可能成為資產放大的起點。可投資部位建議以基金為核心，並搭配母子基金機制進行規劃，在攻守兼備下提升效率，讓年終成為長期累積資產的種子。
投資OpenAI報酬亮眼！軟銀願景基金單季進帳24億美元
軟銀 (SoftBank) 周四 (12 日) 宣布，旗下願景基金 (Vision Fund) 在 12 月為止一季的投資收益增值 24 億美元，主因是投資 OpenAI 的收益大幅上升，抵銷其他投資衍生的虧損。 根據軟銀，在 12 月為止的會計年度第 3 季期間，願景基金對
永壽基金會深耕尼泊爾 推月經教育、醫療包
（中央社記者陳至中台北12日電）永壽文教基金會連續2年支持尼泊爾社區健康計劃，為家庭準備醫療包，協助基本照護與預防疾病，同時也教導當地女孩製作布衛生棉，推廣月經健康教育，獲得尼泊爾政府肯定。
球芽基金》捐百萬禮券溫暖光復學童 啟動募資活絡地方經濟
災後復原，從來不是一段短暫的過程。除了第一時間的即時關懷，更需要長期且穩定的陪伴，才能協助孩子與家庭，在漫長的重建道路上，一步步走回生活的軌道。
球芽基金捐百萬助光復學童 啟動募資活絡地方經濟
（中央社記者蘇志畬台北12日電）花蓮縣光復鄉去年遭遇洪災，球芽基金協助3所服務學校光復國中、光復國小及太巴塱國小走上重建道路，除捐贈百萬禮券外，也同步推出募資行動，讓小朋友能重拾最愛的棒球。
元大人壽暖心公益 陪伴門諾醫院住民溫馨圍爐
元大人壽長期投入社會公益與弱勢關懷，善盡企業社會責任。農曆年前夕，由元大文教基金會舉辦的花蓮門諾醫院壽豐分院住民圍爐活動，已連續11年由元大人壽花蓮通訊處同仁全員出動擔任志工，陪伴長期住院、無法返家過節的住民溫馨圍爐，透過節慶陪伴與互動，在寒冬中共度溫馨的年節時光，讓住民朋友充分感受團圓與關懷的溫度。元大人壽熱心公益的志工們，每到農曆年前，總會牽掛門諾醫院的住民朋友，積極參與圍爐陪伴計畫。今年公益活動以「傳遞節慶溫暖」為主軸，關懷長期住院治療、無法返鄉團圓的住民及其家屬，在年節前送上真摯的祝福，透過午餐圍爐，協助無法自行進食的住民用餐，並觀賞表演節目，讓住民在醫院也能感受到如家一般的輕鬆氛圍，減輕住院期間的孤獨感，感受節慶的喜悅。元大人壽志工表示，每年的中秋與年節前夕，深 ...
外資本週買超1328億元 加碼凱基金、友達逾10萬張
（中央社記者曾仁凱台北12日電）本週台股金蛇年封關，僅3個交易日，集中市場指數大漲1822.79點或5.74%，以創歷史新高的33605.71點作收。根據台灣證券交易所統計，本週外資在集中市場買超新台幣1328.40億元。
外資本周最愛凱基金加碼超過10萬張 賣超力積電7萬張最多
臺灣證券交易所統計，外資本周在集中市場買超1,328.4億元，其中，買超凱基金（2883）10.80萬張最多，另賣超力積電（6770）7.36萬張最多
過年加菜！肯德基金磚補財庫、bb.q韓式炸雞刮出好運
肯德基推出春節限定第二波主打「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵聚財納福的金磚造型提盒打造「行走的財庫」。不同於常見的紅色年節包裝，這次以金燦燦的盒身作為視覺焦點，寓意「日日進財、年年富貴」。開盒瞬間就像打開新年金庫，從視覺到香氣都充滿儀式感，成為除夕...
《金融》中華開發「水木開發基金」33億元募集關帳 聚焦台美半導體
【時報記者張佳琪台北報導】中華開發資本宣布與水木資本共同管理的水木開發基金已於2025年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣33億元。投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，將為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。 水木開發基金 (CDIB-TEN Capital Limited Partnership)最大特色在於跨台美的產業連結與技術評估能力。水木資本核心成員為清華企業家協會創始成員，具備半導體、化工材料、資訊軟體等多元背景；開發資本則擁有逾65年產業投資經驗與綿密的台灣產業鏈網絡，並配置完善的前、中、後台專業團隊，涵蓋財務管理、法務與投後管理，建構嚴謹的投資流程與績效彙報機制。此外，母公司凱基金控涵蓋商銀、人壽與證券等多元事業體，能以完整的金融生態系支援基金運作。水木資本與開發資本共同打造兼具廣度及深度的T型優勢，使基金在投資策略、產業鏈結與執行效率上更具競爭力。 水木資本董事長成群傑表示，本次募資快速成功展現市場對長期投資策略的高度肯定，水木資本過往成功投資Credo (C
力積電銅鑼廠賣美光 可望挹注苗縣契稅收入 (圖)
晶圓代工廠力積電將把苗栗銅鑼廠廠房及廠務設施售予美國記憶體廠美光。苗栗縣稅務局（圖）11日預估，此交易可望為縣內挹注契稅收入近新台幣1.18億元。
封關前人氣、績效雙冠王出爐 這檔ETF七個交易日成交量天天居冠
台股氣勢如虹，金蛇年封關收在歷史新高點，相較過往封關前投資人會暫時退場觀望，導致台股呈現量縮整理，此次封關前最後7個交易日加權指數漲多跌少，越逼近封關量價更形升溫，反映在台股ETF上，成交量能也逐步放大，統計近一周人氣ETF Top 10，有5檔被動式股票型ETF，4檔主動式股票型ETF，以及1檔反向ETF，其中又以凱基台灣TOP50(009816)鋒頭最健，不只7個交易日成交量天天居冠、累積成交量拔得頭籌，近一周報酬也在人氣榜中拿下績效王。
鴻勁入列MSCI全球標準成分股 9檔台股主動式ETF超前部署成大贏家
MSCI 明晟 11 日公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股，唯一新增鴻勁 (7769-TW)1 檔，激勵其股價走強，以 4345 元封關再創新高，為台股第三大高價股。據統計
國泰投信首檔主動式ETF「00400A」登場！3／23起熱血募集
全台投資人引頸期盼的國泰首檔主動式台股ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金」證券代碼正式出爐為「00400A」，成為新一代主動式ETF指標級產品，主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略，透過金牌經理人主動選股，跳脫傳統被動指數的框架，精準鎖定產業強者。00400A預計於3月23至25日熱血募集，每股發行價新台幣10元，小資族也能以萬元入手，有望參與台股主動選股所帶來的超額報酬契機。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。