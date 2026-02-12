中嘉寬頻「愛在社區‧心手相映」 前往華山基金會安平天使站捐贈物資





回應社會結構變遷下的資源落差，中嘉寬頻|三冠王.雙子星善盡企業社會責任，正式啟動「愛在社區．心手相映」愛心物資捐贈計畫。12日前往華山基金會安平天使站捐贈物資，補足長輩生活需求，期盼以實際幫助，回應社會需求，同時建立企業長期、務實的公益參與模式。

中嘉寬頻|三冠王.雙子星2026年正式啟動「愛在社區‧心手相映」愛心捐贈計畫，以實際行動回應社會結構變遷下的資源落差問題，中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村12日帶領公司同仁前往華山基金會安平天使站捐贈生活物資，由安平天使站長李濰禎代表受贈。

廣告 廣告

站長李濰禎說，特別感謝中嘉寬頻關懷弱勢、支持公益，不只長期協助華山基金會台南地區活動公益採訪，每年更多次在陳建村總經理的帶領下，提供結餘轉物資捐贈，讓站長可以於每月到宅訪視時將這些民生用品、食品一起送到弱勢長輩家，減輕他們的生活壓力。

今日捐贈的物資有紙尿布、清潔用品、芝麻燕麥飲、麵條等生活必需品，中嘉寬頻|三冠王.雙子星總經理陳建村表示，企業深耕地方多年持續關注社區長輩與弱勢族群需求，此次捐贈希望補足長輩日常生活所需，減輕照護壓力，讓愛心真正落實在社區角落。

另外，有線電視今年同樣提供低收入戶收視全免以及網路半價優惠，歡迎低收家庭前往公所申請證明，再向公司登記即可享有優惠。

華山基金會長期服務獨居長者，提供關懷訪視與生活協助，對於企業挹注資源表達肯定，中嘉強調，未來將持續推動公益行動，建立長期務實參與模式，串聯更多善的力量，讓社區更加溫暖也展現企業善盡社會責任的具體行動力。

更多新聞推薦

● 新北市長選戰藍白合？ 黃國昌：有信心成最好選擇 表態「不當川伯的副市長」