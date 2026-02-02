中嘉擴大布局串流服務 推全新影音平台

（中央社記者趙敏雅台北2日電）中嘉集團今天宣布推出全新影音平台「挖趣tv」，以FAST TV（免費廣告支援的串流電視）模式，主打免費、經典、在地等3大核心，中嘉寬頻用戶打開機上盒可直接收看，一般民眾可透過網頁或手機雙平台下載APP。

中嘉指出，隨著影音消費轉往線上，如何在數位時代有效保存、再製與傳播文化內容，成為產業普遍關注的重要議題，為此，中嘉推出全新影音平台挖趣tv，結合串流影音彈性收視特性及傳統電視頻道直覺操作，以FAST TV（Free Ad-Supported Streaming TV，不用付費訂閱，只要接受觀看過程中的廣告）模式，讓觀眾不受付費門檻與觀看設備限制。

廣告 廣告

中嘉集團總經理陳佐銘表示，推出挖趣tv是基於25年以上有線電視經營經驗，以及身為國家關鍵基礎建設角色所進行的策略性轉型布局。他說，相較於純訂閱制影音平台，FAST TV能觸及更多觀眾、延長內容生命週期，加上中嘉集團在高速光纖網路、平台技術與數據分析領域長期累積的能力，能持續優化觀眾使用體驗、提升內容觸及效率。

中嘉指出，FAST TV近年受到全球影音產業高度關注，成為不可忽視的重要趨勢，尤其亞洲地區的觀看時數成長速度更居全球之冠，超過7成消費者有使用過FAST TV的經驗，不論觀看時數或用戶數皆快速成長。

中嘉表示，挖趣tv上線初期即匯聚1980至2000年代極具代表性的戲劇、電影與綜藝節目，包括包青天、煙雨濛濛、七夜怪談系列等，未來將持續引進經典之作，並逐步擴展至新聞與生活娛樂領域。透過數位平台重新上架，讓內容突破傳統播映限制，成為文化資產活化與內容再利用的具體實踐。（編輯：楊蘭軒）1150202