中嘉集團去年營運強勁 寬頻營收連年雙位數成長！滲透率直逼6成

中嘉集團在「創新經營」與「新區布局」雙核心戰略推動下，2025年整體用戶數與ARPU同步成長，全年營收連續多年站穩百億元規模。中嘉今日（2/9）以新聞稿指出，寬頻業務成為最具爆發力的成長動能，寬頻營收連續兩年維持雙位數成長，帶動寬頻滲透率快速提升、直逼6成，充分展現創新經營模式所帶來的長期價值與成效。

中嘉寬頻去年成為全球影音串流品牌Disney+ 合作夥伴後，推出多元創新方案組合，成功推動寬頻申辦量顯著成長、創下歷史新高；同時攜手國際大廠領先業界推出全台唯一搭載 Bang & Olufsen 音訊設計的「SoundBox 劇院串流盒」，精準掌握現代家庭多螢與串流化的收視趨勢，全年熱銷數萬台，推升整體寬頻營收穩健成長；亦不斷深化智慧生活及OTT影音娛樂服務佈局，2025年寬頻搭智慧生活或OTT影音服務之申辦規模持續擴大，推升寬頻用戶ARPU連續5年維持正成長，同時有效提升用戶黏著度、退租率創下新低，成為有線寬頻市場中最具指標性的一站購足智慧家庭影音娛樂服務創新成功案例。

為滿足消費者日益提升的高品質寬頻服務需求，中嘉寬頻持續擴大服務版圖，在新經營區投入數億元建置全光纖網路，全面導入高規格雙向對稱頻寬光纖到府服務，讓消費者以親民價即可享有與市場領導品牌同等級的技術規格與使用體驗。

其中，北市中正區及萬華區自開台營運兩年多以來，申辦量持續穩定成長，用戶數累積突破萬戶、寬頻滲透率高達90%，成為都會型高密度光纖建設的成功典範；2025年9月於桃園南區正式開台後，以創新「全方位家庭娛樂解決方案」為核心，整合高速光纖網路與多元數位娛樂內容，精準貼近新世代家庭需求，開台短短數月即創下亮眼申辦表現，獲得當地居民高度肯定。

除區域布局擴大經濟規模效益之外，中嘉寬頻亦積極推動跨業整合創新，與電信業者建立長期策略夥伴關係，攜手遠傳電信「大雙網」與台灣大哥大「好速成双」，整合行動上網與家用寬頻服務，打造無縫接軌的跨場景連網體驗，重新定義家庭與行動連網的整合價值，並為營收成長注入新動能。

中嘉集團近年積極深耕企業與政府市場，提供「一站式、360度」高速寬頻與智慧應用整合服務，從基礎連網到系統建置全面支援，深獲企業與公部門肯定與長期信賴。憑藉多年大型公共建設與監控系統服務經驗，中嘉集團整合設備維護、網路監控與技術支援機制，確保系統長期穩定運作，協助政府單位專注於公共治理與城市升級。

2025年具體成果包括攜手高雄市政府交通局推動智慧停車格擴建，建構即時辨識與回傳系統；並承攬台南市政府民政局監視系統服務，打造高密度、無死角城市安全防護網；以及與新北市政府教育局合作建置智慧校園，完成校2光纖佈建，推動 AIoT 智慧教室。此外，亦協助地方區公所建置公園監控與水情監測系統，提升防災應變與公共安全效率。

