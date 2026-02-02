中嘉集團跨足串流推出挖趣tv，主打免費訂閱提供經典台式影劇內容

以有線寬頻服務起家的中嘉集團打破有線電視服務框架，積極拓展轉型與多角化經營，宣布進軍串流服務，推出「挖趣tv」，主打「免費、經典、在地」，以免費訂閱提供經典台式影劇內容，不僅中嘉寬頻用戶可使用機上盒直接收看，其它民眾亦可透過網頁版或手機下載「挖趣app」觀看內容。

中嘉集團鎖定亞洲地區對FAST TV型態的高度黏著，於挖趣tv上線初期主匯集1980年至2000年代表性的經典戲劇、電影與綜藝節目，包含包青天、煙雨濛濛、庭院深深；費玉清時間甚至如七夜怪談系列電影等，於試營運時間於挖趣tv的粉絲專頁影片更在一個月內突破2百萬次並獲得大量名人主動轉發，中嘉寬頻允諾將持續引進更多知名戲劇、經典綜藝與知名卡通，使這些可象徵本土電視產業歷程的重要作品得以跨世代傳承。

更多Cool3C文章

蘋果評估下一款折疊式iPhone將採粉上下折疊粉餅盒式設計

CAPCOM首間海外直營門市落腳台北信義區 販售人氣遊戲周邊