中嘉集團：去年營收續站百億規模 寬頻滲透率近6成

（中央社記者趙敏雅台北9日電）中嘉集團今天表示，2025年在「創新經營」與「新區布局」雙核心戰略推動下，整體用戶數與ARPU（平均每戶貢獻度）同步成長，全年營收連續多年站穩新台幣百億元規模，其中，寬頻營收連2年維持雙位數成長，帶動寬頻滲透率直逼6成。

中嘉透過新聞稿說明，秉持前瞻思維持續深化光纖網路基礎建設、加速光纖到府布局，並以創新服務重塑家用寬頻價值，透過技術升級、產品整合與跨業合作等3大創新策略，擴大寬頻核心業務版圖。

中嘉強調，透過內容、設備與服務的深度整合，打造具高度市場辨識度的差異化方案。2025年成為全球影音串流品牌Disney+ 合作夥伴後，推出多元創新方案組合，推動寬頻申辦量顯著成長，創下歷史新高。

此外，中嘉攜手國際大廠領先業界推出全台唯一搭載Bang & Olufsen音訊設計的「SoundBox 劇院串流盒」，掌握家庭多螢與串流化的收視趨勢，推升整體寬頻營收穩健成長；同時，深化智慧生活及OTT影音娛樂服務布局，2025年寬頻搭智慧生活或OTT影音服務的申辦規模持續擴大，推升寬頻用戶ARPU（平均每戶貢獻度）連續5年正成長。

中嘉表示，在新經營區建置全光纖網路，全面導入高規格雙向對稱頻寬光纖到府服務，台北市中正區及萬華區自開台營運2年多以來，用戶數累積突破萬戶、寬頻滲透率高達90%，為都會型高密度光纖建設典範；2025年9月於桃園南區正式開台後，以創新「全方位家庭娛樂解決方案」為核心，整合高速光纖網路與多元數位娛樂內容，貼近新世代家庭需求。

除了區域布局擴大經濟規模效益，中嘉宣布，與電信業者建立長期策略夥伴關係，攜手遠傳電信「大雙網」與台灣大哥大「好速成双」，整合行動上網與家用寬頻服務，打造無縫接軌的跨場景連網體驗，重新定義家庭與行動連網的整合價值，並為營收成長注入新動能。

中嘉指出，近年也積極深耕企業與政府市場，包含攜手高雄市政府交通局推動智慧停車格擴建，建構即時辨識與回傳系統；承攬台南市政府民政局監視系統服務，打造城市安全防護網；與新北市政府教育局合作建置智慧校園；協助地方區公所建置公園監控與水情監測系統，提升防災應變與公共安全效率。（編輯：潘羿菁）1150209