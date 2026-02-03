中國《原神》玩家海燈節活動玩到「帳號畢業」！網笑：死得不冤

去年一名中國《原神》玩家分享自己在海燈節活動期間，自行拼出一張「神奇」圖片導致帳號被永久封鎖，沒想到一年過去此事再次爆紅。

圖／《原神》

事情源於 2025 年《原神》海燈節活動中，玩家可自由拼湊官方提供的素材，一時之間出現不少美感奇佳的玩家拍片分享，也有玩家拼出不少惡搞作品。

有玩家用素材自行拼貼出火神「瑪薇卡」。 圖／Bilibili「夜惟月」

圖／Bilibili「香草葉 AA」

一名中國網友卻表示自己在「海燈節喜提大畢業」：一般來說「畢業」指的是玩家把裝備、聖遺物終於湊到足夠強度，但這名玩家卻是因為製作了一幅不雅圖片導致「帳號畢業」。

圖／擷自百度貼吧

該玩家自行公布圖片後，網友們除了佩服他的創意以外，也笑罵他活該被封鎖，畢竟《原神》是輔 12 級遊戲，此等不雅內容導致帳號被封鎖也屬正常。而他的帳號名義上雖然被封鎖 50 年，但與永久封鎖也沒什麼差別了。

