中國《我的英雄學院》Coser又遭攻擊，遭群眾扯髮、點火燒毀

日本高人氣的已完結漫畫《我的英雄學院》，曾因連載時被指控劇中反派「志賀丸太」名字影射日本 731 生化部隊，遭中國社群自行抵制。如今 2026 年剛到來，就有消息指出在，中國一名女子因為 Cos 成《我的英雄學院》的角色，也遭到多人圍堵和騷擾。

我英Coser在中國被攻擊，並非少數事件。（圖源：僕のヒーローアカデミア／ヒロアカ アニメ公式）

根據李老師不是你老師的 X（推特）分享影片，事件出自 1 月 11 日河南大上海城，Cos 成《我的英雄學院》渡我被身子的女性和兩名同行友人遭到一群人圍住，拿出手機拍照要求一起唱「義勇軍進行曲」，甚至被扯下假髮直接當眾點火燃燒，即便如此對方依然不想放走她們，甚至拿起中國國旗合照。

事實上，這類針對 Coser 的「愛國獵巫」行為在當地並非首例，甚至在 2025 年十，更突然爆發多起嚴重衝突，許多扮演該作品角色的玩家在動漫展或街頭遭到暴力對待，不僅被當街嘲笑、辱罵。更有甚者，只因被發現過往曾出過《我的英雄學院》的角色，就被其他同樣是動漫愛好者的群眾翻舊帳圍攻。