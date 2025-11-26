中國《英雄聯盟》LPL明星賽投票五路第一竟有四個韓援？本土最後希望只剩JackeyLove

時值歲末年終，中國《英雄聯盟》LPL 賽區日前也已經確認今年的 LPL 全明星賽將於 12 月 6 日在中國上海登場，並且也會舉辦新生對抗賽、海克斯大亂鬥表演賽與全明星正賽三大表演賽事，讓觀眾們能與與會出席的選手們一起同樂。不過，在昨（25）天官方投票結束後也被許多粉絲發現，雖然是「中國」LPL 賽區的明星賽，但投票前 5 名的選手中竟有四位是 LPL 賽區的韓援選手，中國本土的選手僅效力於 TES 的 JackeyLove 以 791,790 票進入第一順位。

昨（25）天中國 LPL 賽區官方明星賽投票結果出爐，上路的第一順位由 iG 戰隊的韓援選手 The Shy 狂吸超過 94 萬張票，只差一步就能突破百萬大關，大贏第二順位的 AL Flandre 36 萬張票。不過，AL 戰隊的兩大韓援：打野 Tarzan 與輔助 Kael 也都分別以 56 萬票左右的成績擊敗 JieJie 與 Meiko，拿下第一順位。至於中路則是 iG 戰隊的另一位選手 Rookie，他拿下了 64 萬張票擊敗 Shanks，拿到全明星賽第一順位。

也因此，這也代表了今年比起中國 LPL 賽區的本土選手，反而是韓援更受中國觀眾們的支持與青睞，而事實上，Tarzan、Kael 今年是 AL 戰隊重要的奪勝關鍵，而 Rookie、The Shy 也已經在 LPL 賽區打滾許久，早已讓許多中國粉絲們非常熟悉了。而在第一順位的名單中唯一一位中國本土選手就是 TES 戰隊的下路 JackeyLove，成為了中國本土選手的「最後希望」，除了他之外其餘中國本土選手在這次中國賽區的全明星賽中都拿不到第一順位席次，輸給韓援。