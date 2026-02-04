中國《金庸群俠傳》新作官方回應玩家質疑：2029年推出、單機和線上分開、舊版作曲家回歸

由中國原創世代（CreateAI，改名前為"圖森未來“）開發的開放世界新作《金庸群俠傳》，日前釋出賀歲宣傳與實機戰鬥畫面後，迅速掀起大量討論。 而製作人陳默公開了一封給玩家的信，回答了許多人都好奇的畫面、人物建模、音樂品質…等疑問，更提到遊戲預計於 2029 年正式推出，目前資金充足，將專注於打磨品質。

遊戲預計在 2029 年推出。（圖源：金庸群俠傳官方）

針對為何沒有釋出實機演示（Gameplay）而是選擇發布賀歲 PV，製作人坦言目前項目完成非常低。美術團隊於 2025 年 4 月才完成重組並正式投入製作，現有素材不足以支撐完整的實機演示。這次賀歲 PV 是應市場部要求，利用現有素材製作，旨在向玩家傳達項目仍在正常開發中的訊息，並非最終成品展示。

對於玩家批評 PV 音樂廉價感的問題，製作人致歉表示因製作倉促導致效果不佳。同時宣布重磅消息，他們已經邀請到 1996 年原版《金庸群俠傳》的作曲家蔡志展老師回歸。未來遊戲所有的作曲、配樂和影片背景音樂都將由蔡志展親自操刀。此外，針對人物臉模（特別是黃蓉）不夠精細的批評，官方承諾會在年後專門的小組進駐後持續修改，達到最佳效果後會再行展示。

針對部分玩家質疑遊戲風格像《燕雲十六聲》或是網路遊戲，製作組明確澄清本作只會登陸 PC 與 PlayStation 平台，絕對沒有手機版本。遊戲採用類似《GTA5》和《碧血狂殺2》的模式，區分為「開放世界單機」與「線上模式」，兩者之間數據互不相通。戰鬥系統方面，團隊強調本作是正統武俠，不存在仙俠內容，PV 中的特效只是暫時效果，並非最終定案。

而面對外界關於「騙取融資」的質疑，製作組聲明目前的開發資金非常充足，不需要任何外部融資，也不會推出搶先體驗（EA）版本進行收費。團隊的目標是把遊戲打磨到內部滿意後，就直接推出正式版本。製作人陳默也透露，遊戲預計將於 2029 年與玩家見面。