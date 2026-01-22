中國三位一體核盾牌成了? 東風-61、轟-20與096核潛艦接連重棒曝光

新型陸基洲際飛彈東風-61首次公開亮相，象徵中國陸基核力量技術跨世代發展。 圖：翻攝自 世界節拍

近期，中國官方媒體與公開畫面中，多項戰略武器的動態引起國際觀察者關注。從陸基洲際飛彈到空基戰略轟炸機，再到海基核潛艦，中國在核三位一體建設上的最新進展，顯示其在陸、海、空三個核力量領域可能正在同步推進。

在近期官方閱兵畫面中，型號為「東風-61」的新型陸基飛彈首次公開亮相，超出過去外界對中國新一代洲際飛彈型號的預期。先前國際軍事分析多推測中國可能推出東風-41 的改良或衍生型，東風-61的直接現身，顯示其可能代表跨世代設計。

外界普遍推測，東風-61 或結合機動發射、超遠射程與多彈頭能力，並可能搭配高超音速滑翔載具，用於提升突防能力。不過，相關技術細節與實際部署狀況，目前仍未獲官方進一步證實。

代號096的模擬潛艦短暫入鏡電子兵推，海基核反擊力量與隱蔽性引發國際關注。 圖：翻攝自 世界節拍

空基核力量方面，外界長期關注的匿蹤戰略轟炸機「轟-20」，近期再次被官方媒體提及。中國中央電視台在新年相關節目中，公開表達對轟-20 亮相的「期待」，被視為間接確認該項目仍在推進。

軍事觀察人士普遍認為，轟-20 若正式服役，將使中國具備遠程投射常規與核打擊能力，與現有轟-6 系列形成代際差異。然而，截至目前，轟-20 仍未公開實機畫面，其性能、部署時間與作戰角色仍屬推測階段。

海基核力量方面，中國官媒近期在一段模擬作戰推演畫面中，短暫出現標示為「096」的潛艦代號。雖僅一閃而過，仍迅速引起關注。外界普遍將其解讀為下一代戰略彈道飛彈核潛艦（SSBN）的象徵性露出。

中國巨浪-3洲際彈道導彈攜6媒核彈頭，可從水下發射。 圖 : 翻攝自 US Navy

分析指出，096 型潛艦若成形，可能搭載射程更遠、載彈量更高的「巨浪-3」潛射彈道飛彈，並在隱蔽性與持續巡航能力上有所提升。相較於陸基與空基系統，海基核力量因其高度隱匿性，通常被視為核反擊體系中最具生存能力的一環。

整體而言，東風-61 的亮相、轟-20 的持續推進以及 096 潛艦的短暫入鏡，提供了中國核三位一體發展的線索，但除東風-61 已公開現身外，轟-20 與 096 的實際服役時程與作戰能力仍未明朗。這些進展將持續成為評估中國核力量現代化和區域戰略穩定的重要觀察指標，也將牽動全球戰略安全的討論與研判。

