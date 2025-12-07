中國三公務船台海中線以西演練 我海巡聯合情監偵全程掌握動態
中新社報導，中方三艘公務船首度在「台灣灘」海域舉行搜救演練。海巡署今天（7日）表示，中國公務船在台灣海峽中線以西、靠近中方水域演練，海巡運用聯合情監偵，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況均正常，將持續堅定執法立場，守護海域安全。
針對中國媒體報導「福建海事開展台灣海峽中部海域專項執法暨搜救演練行動」一案，海巡署今天上午透過新聞稿表示，本案中國海事局三艘公務船在台灣海峽中線以西、靠近中方水域進行演練，海巡署運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前台灣周邊海域狀況正常。
海巡署說，繼11月28日駁斥福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對台「騷擾」，而非執法；昨天中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對台進行灰帶侵擾及認知作戰。
海巡署表示，持續堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，全天候守護海域安全，維護國家主權與海洋權益。
