中國三大航空延長赴日退票期限至10月24日 中日紛爭恐長期化

中國外交部26日發布聲明，呼籲中國公民避免在春節期間前往日本。隨後中國三大航空（中國國航、東方航空、南方航空）發布公告，「旅行日期為3月29日至10月24日的日本航線進出港航班客票，可辦理免費退改手續。」

中外交部再發聲明 航空公司即時響應

中國外交部聲明指出：「近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。」

「農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警資訊，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」

新華社報導，據悉，三大航空已多次發佈涉日本航線客票特殊處置方案，此前的免費退改政策執行至3月28日，此次根據外交部的春節避免赴日聲明，將退改期間延期至10月24日。此外，山東航空、四川航空、廈門航空也同步跟進。此一政策是去年11月中方特殊退改措施的延續。

持續鎖定高市言論 中日對立恐再延長

中國一連串針對日本旅遊的行動是因為日本首相高市早苗去年11月在國會發出的台灣有事論。高市在1月19日針對解散眾議院的記者會時表示：「中國在台灣周邊地區舉行軍演，並且透過控制關鍵供應鏈物資，日益施加經濟脅迫。國際安全環境日趨嚴峻。」

讀賣新聞報導，此次中國航空公司的政策被認為是中日對立長期化的跡象。此次退改票延長期間至10月24日，期間橫跨春節9天連假（2月15日至2月23日）、勞動節5天連假（5月1日至5月5日）以及國慶7天連假（10月1日至10月7日），恐影響這些原本打算在連假赴日的中客潮。

