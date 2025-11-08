中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。
隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美軍。
《美聯社》報導指出，新入列的福建艦、是解放軍第三艘航空母艦，也是首艘完全「由中國自行設計和建造」的航艦。這也對應習近平上台後，啟動大規模軍事改革和擴張，希望在2035年前建成現代化軍隊，並在本世紀中葉、實現「世界級」的目標，這點通常被外界解讀為：具備與美國抗衡的能力。
藉由福建艦服役，北京成功向前跨出一步、縮小與美國海軍艦隊的差距。
智庫戰略與國際研究中心（CSIS）主任波林（Greg Poling）表示，「航空母艦是中國領導層，將中國視為一個擁有藍水海軍的大國願景關鍵。」
直上新彈射科技？
而在福建艦身上，還有一個特別的選擇，它沒有與大多數美國航空母艦一樣使用的蒸汽彈射技術，而直接採用最新穎的電磁彈射系統（Electromagnetic Launch System），這項技術目前只應用於福特級航艦身上。
相比起中國前兩艘航艦（遼寧艦為蘇聯製改裝、山東艦基於蘇聯設計），飛行甲板採用滑躍式起飛系統，電磁彈射系統最大的三個好處是，對艦載機和船體造成較小的壓力、能對速度進行有更精確的控制，以及能彈射更多機種，包含滿載燃料的重型飛機。
據了解，在之前海試期間，福建艦已成功測試涵蓋空警-600（KJ-600）預警機、最新殲-35（J-35）匿蹤戰機和殲-15T（J-15T）戰機，與過往不一樣，福建艦具備搭載自己的偵察機能力，這意味著即使在遠離陸基支援範圍航行時，也不會「盲目作戰」，使這艘巨型軍艦、能夠前往第二島鏈或更遠的區域部署。
但是，在取得如此大幅度成長，如果看在美國一側的專家眼中，他們又會怎麼看待或分析？美聯社報導中訪問了CSIS的中國實力計畫副主任布萊恩・哈特（Brian Hart），在他看來、如今的解放軍海軍在幾個重要方面，仍落後於美國：
數量與動力：中國僅有三艘航艦，而美國海軍擁有11艘。中國航艦皆為常規動力，而美國航空母艦皆為核動力，這意味著美軍航艦、幾乎可以無限期運作而無需加油，大大增加其續航能力。
火力與護衛艦：中國在神盾巡洋艦和驅逐艦的數量上落後於美國。這些艦艇對於為大型海軍編隊，提供防空和反潛支援至關重要。
飛彈實力：美國在垂直發射系統（VLS Cells，衡量艦艇火力攜帶量的指標）方面仍領先於中國。
全球基地：中國缺乏美國那樣的海外基地網絡，這些基地對於補給航艦、和提供戰機備降跑道至關重要。
對台海局勢的戰略影響
不過，哈特同時也提到，假如中國有能力在第二島鏈（位於台灣與美國太平洋艦隊總部夏威夷之間）部署一個或多個航艦戰鬥群，將可能延遲美國、在中國對台灣發動攻擊時提供軍事援助。
「他們（北京）希望這些航空母艦能發揮作用，將戰略周邊延伸到更遠的地方。航艦有一個重要作用、就是擴大中國的領域感知範圍，以監測空中、海上和水下的所有潛在活動。」
雖然中美海軍如今仍存在不小差距，但哈特也坦言，「中國正在全面加速縮小差距，他們正在部署和建造更多的航空母艦、更多核動力潛艦，以及更多具有攜帶大量飛彈能力、更大排水量的驅逐艦或其他艦艇。」而且，更現實的一點是，中國國內的造船廠、有能力同時建造多艘軍艦，其艦艇的建造速度，更是遠遠超過美國許多。
雖然中國首要鞏固目標是，壯大海軍並主導第一島鏈周邊的近海水域，讓南海、東海和黃海都成為其主控領域。但不少軍事專家指出，中國心底另一遠程目標，其實是挑戰第二島鏈的控制權，畢竟美國在那裡、設置有關島（Guam）等重要軍事設施。
中國軍事名嘴宋忠平就曾說過，「中國的航艦不能只在近海運作，它們必須在遠洋執行各種訓練和支援任務，因為中國是個大國，我們的海外利益遍佈全球，我們需要在全球範圍內都能被看到。」
