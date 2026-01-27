中國上半年偏好買巴西大豆 專家：美豆想翻盤得先拿「台灣保證」換

中國可能在2026上半年增加進口低廉的巴西大豆，衝擊美國大豆需求。圖為一位農民2025年10月在愛荷華州一處農田收割大豆。（美聯社）



在美中關係回溫、貿易協議承諾下，中國雖採購1200萬公噸美國大豆，卻因關稅與價格劣勢，多由國營企業包下。隨著巴西大豆大豐收壓低價格，中國在2026上半年偏好進口巴西大豆。分析指出，美中領導人將在4月會談，屆時美國若在台灣議題上給出某些保證，才可能帶動北京進一步採購。

美中關係自去年10月底回溫後，雖然北京為了履行對華府的承諾，已採購1200萬噸美國大豆，但這些訂單全部都是由國營的中儲糧集團（Sinograin）與中糧集團（COFCO）包下，因為中國對美國大豆仍課徵13%的關稅，導致美國大豆價格偏高，這對民營企業來說，成本仍高於僅面臨3%關稅的巴西大豆。

貿易消息人士指出，隨著巴西大豆收成加快、產量創新高，並壓低價格，中國的民營大豆加工商正在鎖定2月起發貨的巴西大豆訂單。報導指出，預計中國在2026年上半年增加進口巴西大豆，進一步鞏固南美洲在全球最大油籽進口國中的主導地位。然而，這樣的採購動向，可能在北美出口季於9月開始時，衝擊對美國貨物的需求。

交易商與分析師告訴路透，3月至6月間出貨的巴西大豆，壓榨利潤仍然相當不錯，足以促成交易。一名大型跨國公司的交易員表示，「我們很可能會看到3月至6月這段期間，巴西對中國的出口量高於去年。」並補充，「這段時間巴西大豆的價格，真的比美國大豆便宜太多了。」

全球政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）中國區主管王丹（Dan Wang）表示，「中國目前採購美國大豆的數量相當有限，僅足以在4月前兩國領袖會面前，維持一個正面的政治氛圍。」他說，「如果4月的會面能讓關稅繼續下調，並在台灣議題上給出某些保證，中國或許會承諾採購大豆，但數量很可能還是有限。」

中國採購1200萬公噸美豆 比巴西豆貴1.08億美元

中國國營企業雖然從去年10月底以來，已採購約1200萬公噸美國大豆，履行美方承諾，但這個數量仍低於中國過去在2024／25作物年度約2300萬噸的採購規模。而白宮表示，中國同意自2026年起的未來3年，每年至少採購2500萬噸。但一名交易商說，「如果沒有政府出面強制（採購美豆），我不認為這件事行得通。」

在去年11月18日當天，當時預計在12月運往中國的巴西大豆報價為每公噸507.90美元；相較之下，美國墨西哥灣供應的價格為516.90美元；美國太平洋西北地區的價格為510.50美元。該價格皆為成本加運費價 (COST AND FREIGHT，C&F)，未計入關稅。

以這樣的價位來看，中國若採購1200萬公噸美國大豆，將比購買巴西大豆多付約3100萬至1.08億美元。

南美大豐收壓價 價差恐擴至每英斗1美元

交易商表示，由於美國大豆價格偏高，以及大豆主要生產國巴西和阿根廷將迎來大豐收，他們不預期會有更多的美國訂單。根據農業顧問公司Agroconsult的預估，巴西2025／26年度的大豆產量將達到創紀錄的1.822億噸。

巴西南部的穀物經紀商加斯帕林（Adelson Gasparin）表示，「我們的大豐收讓產品比美國的便宜，而這樣的情況通常會一路持續到9月新一季美國大豆上市為止。」他也預期中國將維持目前的進口水準。

交易商與分析師指出，以離岸價（FREE ON BOARD，FOB )計算，2月出貨的巴西大豆至少比美國墨西哥灣出貨便宜每英斗（約21.2公斤）50美分（約15元台幣），3月出貨的價差甚至高達75美分（約23元台幣）。隨著收成進一步加快，巴西大豆價格可能會持續下調，讓價差拉到每英斗1美元（約31.5元台幣）。

