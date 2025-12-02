中國上月出動逾400架解放軍機擾台 民進黨：坐實麻煩製造者位置

中國上月出動逾400架解放軍機擾台，民進黨反批中國坐實「麻煩製造者」的位置。（資料照片／國防部提供）

民進黨中國部今天（2日）統計，11月國防部偵獲中國解放軍機403架次、軍艦190艘次，其中266架次解放軍機侵入我國防空識別區，另偵獲13艘公務船。中國部指出，中共不斷挑釁台灣、破壞區域穩定和平，坐實自己「麻煩製造者」的位置，而台灣一定不會像威權低頭，將會與印太民主友盟以及各個民主國家合作，共同對抗來自中國的威權擴張。

民進黨中國部今天在臉書發文指出，11月國防部偵獲中國解放軍機403架次、軍艦190艘次，逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域共機266架次。根據國防部網站資料，自2025年11月1日上午6時至12月1日上午6時，偵獲中共解放軍機403架次、軍艦190艘次持續在我國空域、海域活動，其中266架次解放軍機侵入我國防空識別區，另偵獲13艘公務船。

中國部指出，根據陸委會最新《大陸情勢季報》，從多張衛星圖分析，中共近年在東部沿海大幅擴建軍事設施，從上海到福建至少有5處新建或擴建的基地，涵蓋海軍、空軍與兩棲部隊。

中國部提到，面對中國軍備不斷擴張，衝擊區域的穩定和平，各國多次對中共表示關切，美國國防部長赫格塞斯上月3日與日本防衛大臣小泉進次郎會晤時，批評中國軍事擴張及侵略行為構成自由人民威脅；同日赫格塞斯與菲律賓防長鐵歐多洛會談後，宣布成立「菲律賓任務部隊」，應對南海中國脅迫。

另外，澳洲國防部長馬勒斯上月4日表示，中國近年的軍備增建規模「是全球最大」，南海、東海航道維持暢通，正變得「愈來愈危險」；七大工業國集團（G7）外長上月12日發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並對中國的軍事擴張表達關切。

中國部說，面對中共威脅，印太民主友盟國家，包含日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等，都紛紛提升國防預算，並且互相合作，希望能維護區域和平、繁榮的現狀。總統賴清德日前也宣布政府將提出特別條例、規畫8年編列1.25兆元，強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，全力強化防衛能量，維護台灣及印太地區和平、繁榮的現狀。

中國部強調，中共不斷挑釁台灣、破壞區域穩定和平，就是坐實自己「麻煩製造者」的位置，而台灣一定不會像威權低頭，而是會與印太民主友盟以及各個民主國家合作，共同對抗來自中國的威權擴張。



