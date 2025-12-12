中國下月起恢復保險套課稅 專家憂提高性病與意外懷孕風險

2014年11月，中國北京一場「世界愛滋日」活動上，有民眾與保險套人偶合影。美聯社



明年1月1日起，中國將取消避孕用品及藥物的「免徵增值稅」優惠，亦即保險套、避孕藥將與其他商品一樣徵收13%增值稅。中國當局盼藉此提高生育率，但專家憂心可能助長性病傳播，且可能增加意外懷孕的風險。

美聯社報導，中共自1979年實施一胎化政策，1993年將保險套等避孕相關用品納入「免徵增值稅」項目。但在新修訂的《增值稅法》中，已不再列入免稅項目。

在一胎化政策終結之前，逾30年來有無數家庭因「超生」而被罰款，甚至有孕婦在懷孕後期仍被迫墮胎。還某些超生孩子因為未報戶口，不具備國民身分。

2015年，中國放寬可生育二胎，但人口仍急劇下滑；至2021年再推出「三孩政策」，並配套推出稅收減免、育兒補貼等政策，仍難挽狂瀾。2022年，中國人口自1960年代以來首次負成長，之後年年下滑。

在限制生育的30多年間，官方積極鼓勵避孕，甚至免費供應保險套，如今卻在短短幾年內成為須課稅的商品。

中國母親胡玲玲（譯音）育有一個5歲孩子，已決心不再生育。她向美聯社表示，對保險套課稅是「很殘酷」的做法，她將帶著叛逆心態走上「禁慾」之路。

胡玲玲說：「也太好笑了，特別是和計劃生育時期那些強迫墮胎的事情對照。」

根據中國國家統計局數據，2024年雖是龍年，中國家長通常偏好生下「龍子龍女」，但當年全中國僅誕生約950萬名新生兒，較2019年少了三分之一。

由於中國的死亡人數已超過出生人數，印度已在2023年取代中國，成為全世界人口最多的國家。

美國維吉尼亞大學人口研究小組主任蔡倩（譯音，Qian Cai）表示，對保險套恢復課徵增值稅「促進生育率的效果非常有限」，因為對於不想生育的夫妻而言，13%的稅率不會影響他們的生育決定，「比起高昂的育兒費用而言，這根本不算什麼」。

威斯康辛大學麥迪遜分校人口學家易富賢則表示，徵稅措施完全「合乎邏輯」，「他們過去控制人口，現在則是鼓勵多生，將（保險套）這類產品恢復為一般商品，是正常手段」。

中國與其他大多數地方一樣，避孕的責任大多落在女性肩上。根據比爾與梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）2022年的統計，中國僅9%的夫婦使用保險套避孕，44.2%使用子宮內避孕器，30.5%是由女方結紮，僅4.7%是男方結紮，其他則使用避孕藥等措施。

由於中國官方長期對女性的個人生活甚至身體採取侵犯性作法，部分女性對當局試圖再次影響她們的生育決策感到不滿。

住在江西平鄉的32歲教師鄒萱（音譯）表示：「這根本是一種懲罰策略，想管控女性的身體和性慾。」

中國目前並無每年保險套使用量的統計。國際市場情報平台IndexBox則統計，中國2020年共使用54億個保險套，連續11年增加。

專家憂心，保險套課稅將增加公衛風險。蔡倩說：「保險套價格提高，可能使經濟弱勢族群較難取得，可能提高意外懷孕及罹患性病的風險。如此一來，結果可能是導致墮胎增加，也會高醫療支出。」

保險套要課稅一事，中國官方並未高調宣傳，但在社群媒體已引發議論。有網友笑稱「洗了，曬曬接著用」，「乾脆結紮」，也有人直言，這項政策是「人都餓得拉不出屎了，還被猛逼著吃瀉藥」。

還有中國網友表示，對保險套課稅「只會讓更多人得病，醫療成本更高」。

