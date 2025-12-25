中國不僅千枚核彈 恐掌握核彈發射90秒內預警能力攻守兼備
〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防部23日晚間發表「2025年版中國軍力報告」，在回顧共軍2024年發展成果中，報告指出，雖然中國核彈生產數量有所放緩，但仍可在2030年前擁有千枚核彈頭，並可能已掌握洲際彈道飛彈發射90秒內偵測的早期預警能力，進行反擊。
報告指出，中國2024年的核彈頭庫存都在600枚左右，與往年相比生產速度有所放緩，但仍可望在2030年擁有超過1000枚核彈頭；同時，中國過去都只在境內試射洲際彈道飛彈，但自2024年9月首次向太平洋試射後，共軍可能會依此前例測試彈道飛彈的全射程性能，當時該飛彈飛行約11000公里，落入法屬玻里尼西亞海域。
在技術發展部分，報告認為，中國去年和今年初發射2枚搭載紅外線感測器的通信技術試驗衛星，以及多個地面相位陣列雷達，進一步強化了天基預警體系，可能掌握在洲際彈道飛彈發射90秒內偵測、3至4分鐘內向指揮中心預警，並進行反擊的能力，中國在未來10年也將繼續完善這一能力。
除此之外，中國境內的3個飛彈發射場已擁有超過100個洲際彈道飛彈發射井，並曾在2024年12月進行多枚快速試射，顯示共軍可能已發展出飛彈群攻能力。
報告分析，目前共軍可能正著重研發1萬噸當量以下的戰術核彈頭，以滿足共軍長期發展有限核打擊並限制核戰升級的目標，東風-26和轟6攜帶的空射飛彈可能將會是這類戰術核彈頭的載體。
更多自由時報報導
獨家》海軍陸戰隊「勁蜂」無人機海上實彈射擊 由M96快艇搭載施放
台F-16 BLK70在美滑行測試 林智群：一堆人頭帳號還洗戰機沒來
向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光
柯文哲「犯後態度不佳」被求刑28年6月 京華城案辯結明年3/26宣判
其他人也在看
「川普級」戰列艦正式公布 噸位遠超以往 專家：很懷疑造得出來
[Newtalk新聞] 川普昨日（22）在自家的海湖莊園召開記者會，宣布此前心心念念的「戰列艦」建造計畫，將被命名為川普級（Trump class）。其若實現，將取代 1944 年的密蘇里號（USS Missouri BB-63）成為美國海軍最晚交付的戰列艦。對於這個反璞歸真的概念，川普表示「它們將有助於維持美國軍事霸權，振興美國造船業，並在全球各地激起美國敵人的恐懼」。 川普級首艦 USS Defiant 視覺渲染圖，搭配上川普最喜愛的中彈圖片。圖：翻攝自 X《johnny maga》 川普表示海軍將先購買兩艘，後再加購 10 艘，目標是總共購買 20 至 25 艘，建造預計於 2030 年開始，他更透露自己會參與設計，因其是個「注重美學的人」。國防部長海格塞斯（Peter Hegseth）、海軍部長費蘭（John Phelan）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）也參與了記者會，會上強調新軍艦將配備尖端武器，包括高超音速武器、電磁砲、雷射，還會搭載核巡弋飛彈，首艦名為 USS Defiant。 川普級的預計武器配置。圖：翻攝自 X《Mike Schuler》 據《美國海軍學會新新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3
2027年中國具奪台能力？揭仲曝成功可能性
[NOWnews今日新聞]路透社引述美國戰爭部報告草案指出，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括在對於距離中國1500至2...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「今天不做，明天後悔！」海軍司令蔣正國提4大核心任務：應更快籌獲新武器裝備
海軍司令蔣正國上將日前主持「民國114年12月份軍務會報暨年終工作研討會」，對於未來工作重點，會中他指出，延續「應對中共灰色地帶襲擾」、「拒止共軍武力犯台」、「維護海上交通線」及「鏈結整體印太軍事地緣戰略」4大核心任務，他並強調，海軍建軍「今天不做，明天就會後悔」，應更快速且穩健地籌獲新式武器裝備。根據軍媒《青年日報》指出，蔣正國於工作指導時提出未來工作重點......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 38
五角大廈報告！中共2027年能奪台 威脅擴大至美本土｜#鏡新聞
中國的軍事擴張已讓美國備感威脅！根據五角大廈最新發布的「2025年中國軍力報告」指出，中國正展開「歷史性的軍事擴張」，讓美國國土「日益脆弱」。報告同時列出中國在2027年前欲達成的三大軍事目標，包括對台戰略決定性勝利。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
美戰爭部報告曝！揭中國「這時間點」具攻台能力 國防部示警了
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心日益增加，多次對台以言語、武力恫嚇，野蠻行徑為國際社會所不容。近日《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已部署超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道飛彈，且預計2027年底能夠打贏對台戰爭。對此，國防部軍政副部長徐斯儉今（24）日示警，不僅台灣面對威脅，而是包含整個第一島鏈及美國盟友。報告指出，中國可能已在與蒙古邊境的發射井，部署超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道飛彈，這也是中國飛彈發射井群當中最新的一個。不僅如此，報告還提到，截至2024年為止，中國核彈頭庫存仍有600枚左右，雖生產速度與往年相比有所放緩，不過中國核子擴張仍持續進行，到2030年將擁有1,000多枚核彈頭。該報告針對中國軍事建設也做了詳細介紹，並示警「中國預計2027年底能夠打贏對台戰爭」，且中國視台灣為其領土一部分，從未放棄使用武力實現與台灣「統一」。事實上，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中包含可能對距離中國1500至2000海浬的地區發動大規模攻擊，若此類襲擊過多，將嚴重挑戰和干擾美國在亞太衝突地區的部署。美國五角大廈報告草案稱，中國可能已裝載超過100枚洲際彈道飛彈。（資料照／美聯社提供）對此，徐斯儉表示，美國戰爭部該份報告證實，現在面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈及美國盟友在內，台灣也有責任維護印太地區的和平與穩定。至於中共攻台會不會成功，他則認為「是個變數」，不過這也更證明需要趕快建設國防，該報告對目前所面臨的情境，也是很重要的提醒。原文出處：快新聞／美戰爭部報告曝！揭中國「這時間點」具攻台能力 國防部示警了 更多民視新聞報導耶誕節天氣預報出爐！明日氣溫直直落「又濕又冷」 各地溫度曝光掀眾怒！廢死聯盟稱「殺錯無法回頭」 王世堅傻眼嗆爆：閉嘴啦藍白殺紅眼！總預算、國防及社福款項竟「全擋」 綠委憤怒反擊了民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
狼子野心！美：中又新增「上百枚洲際飛彈」 2027前恐贏對台戰爭
即時中心／林耿郁報導一份尚未公開的美國戰爭部（原國防部）報告草案指出，中國可能又在新建成的三處飛彈發射井內，多部署了超過100枚可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，顯示北京正以「全球最快」的速度擴張核武庫存，且「無意」與美國展開核武限制談判。民視 ・ 1 天前 ・ 6
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 152
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 91
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 106
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 170
美職行情太差不去了「勝投王」有原航平加盟火腿
日職軟銀鷹隊王牌投手有原航平，季後成為自由球員，原本打算爭取赴美發展，無奈美職市場行情不如預期，最終決定放棄。現年33歲的有原航平，昨宣布轉隊，重返2020年曾效力過的火腿隊。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 70
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 129
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 10
謝國樑對手出現了！吳子嘉大膽斷言基隆市長選戰終局
2026年基隆市長選舉即將來臨，民進黨選對會建議徵召基隆市議長童子瑋，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。媒體人吳子嘉直言，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 49
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 302