中國不具備「全面封鎖台灣」的可行性

很多人會直覺認為，只要中國軍力夠強，就能封鎖台灣，切斷對外生命線；但這個想法忽略了最核心的戰略現實：台灣不是一座孤立島嶼，而是地處於第一島鏈正中央的關鍵節點。第一島鏈的北側是日本，南側是菲律賓，兩者皆為美國的正式盟國。這個結構本身，就決定了中國不具備「全面封鎖台灣」的可行性。

從地理與軍事角度看，若只封鎖台灣西側的台灣海峽，台灣仍可透過東岸面向太平洋維持航運與對外連結；但若中國企圖連台灣東岸一併封鎖，就等同在第一島鏈外側、也就是美軍與盟國長期活動的開放海域，進行持續性軍事管控。這不只是技術難度極高，更是政治與戰略上的正面衝撞，會直接把衝突升級為美中對抗，這是北京最不願承受的後果。也因此，中國在結構上被排除了「真正全面封鎖」這個選項。

正是在這樣的限制下，中國將會嘗試轉而大量運用漁船作為施壓工具。所謂中國捕魚船隊，並不只是單純捕魚，而是長期在中國共黨政府被納入指揮體系、與海警與後方軍力協同的「灰色力量」。它們不宣布封鎖、不掛軍旗、不主動開火，卻能在關鍵航道與港口外集結、貼近、干擾，製造碰撞與航行風險。這種行為的目的，從來不是一夕之間切斷台灣所有航線，而是慢慢讓商船、保險公司與航運市場開始覺得「經過台灣不再划算、不再安全」。

漁船封鎖之所以危險，就在於它處於戰爭與和平的模糊空間中。若台灣完全不處理，風險會累積成經濟壓力，航運保費上升、航商改道，形成慢性窒息；但若反應過重，中國又能迅速操作「台灣攻擊平民漁船」的敘事，把責任倒轉。灰色戰術的本質，就是不求法律與軍事上的勝利，而是逼對手在模糊中消耗時間、信心與空間。

因此美日對這類行動格外警惕，台灣海峽不只是台灣的航道，而是整個第一島鏈的咽喉；一旦在不宣戰的情況下被「實質干擾」，日本能源安全、區域航運秩序，以及美國在西太平洋的戰略機動，都會受到連鎖影響。灰色封鎖最狠的地方在於，它不需要擊沉任何一艘船，就能讓整個體系開始動搖，卻又讓外部勢力在介入時面臨法理與政治上的遲疑。

結論其實很清楚：中國沒有條件、也沒有空間，完成真正意義上的全面封鎖台灣。在第一島鏈與美國盟國環繞之下，它唯一能操作的，只剩下局部、低烈度、可否認的灰色手段，而漁船正是其中最現實、也最常被低估的工具。台灣真正要做的，不只是防船，而是把這種灰色行動持續攤在陽光下，讓風險、責任與代價，回到製造不穩定的一方身上。

台灣真正的挑戰，除了保留反擊與防禦能力，更要讓風險與代價回到行動的一方身上。透過執法、透明、即時揭露異常行為，把「不安全感」清楚標示為人為製造，而不是自然風險，才能讓國際航運、市場與盟友看懂正在發生什麼。灰色戰爭最怕的不是軍事反擊，而是被攤在陽光下，失去模糊空間。

中國不敢正式封鎖台灣海峽，卻會使用漁船測試底線；而台灣真正的戰場，也不只是在海面上，而是在時間、敘事與國際認知之中。

