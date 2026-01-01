中國不准跨年！大批警力封鎖孫中山銅像 街道變「鬼城」畫面曝光

中國跨年氣氛詭異，南京出現大批警力包圍孫中山銅像（右圖），西安鐘樓燈光關閉、道路封鎖（左圖）。翻攝X平台/李老師不是你老師



今天（1/1）迎來2026，全球多地舉辦慶祝活動，不過在中國，卻有多個地區禁止民眾集會，還出動大批警力維安，例如南京就有許多警員手拉手將孫中山銅像團團包圍；西安則是街道冷清，原本應該熱鬧的夜晚彷彿成了鬼城。

在X平台帳號「李老師不是你老師」昨分享許多照片，包括南京、杭州

、西安、青島等城市的跨年夜現場，氣氛肅殺，不同於全球其他城市狂歡景象，民眾禁止聚集，警察甚至封鎖道路與車站，街道冷冷清清，宛若鬼城。

特別的是，南京市新街口廣場著名地標孫中山銅像，跨年夜被警方包圍封鎖，防止民眾靠近，原因目前仍不明朗，畫面經「李老師不是你老師」曝光後，網友議論紛紛。

有人諷刺地說「不像快年夜，反倒像是墳場」、「他們就怕有人聚眾造反」、「我黨天天這麼草木皆兵的，哪天自己就先把自己嚇死了」、「跨年夜鐘樓鼓樓這麼蒼白？中共這是活不起了嗎？」「他們知道導火索隨時可能點燃，所以他們害怕」、「文革的信號越來越明顯了」。

其實中國其他城市還是有舉辦活動，例如重慶、成都和天津等，街道上人潮摩肩擦踵，好不熱鬧。

中國民眾在北京居庸關長城熱鬧跨年。路透社

