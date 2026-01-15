中國不准輝達H200晶片進口！美股科技股領跌 台積電ADR跌1.24%

美股14日收盤，道瓊工業指數下跌42.36點，台積電ADR下挫1.24%。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 市場關注地緣政治局勢並權衡企業財報表現好壞不一的影響，美國股市主要指數14日收低，道瓊工業指數下跌42.36點、0.09%，標準普爾500指數下跌0.53%，那斯達克指數下跌1%，三大股指連續第二天下跌，費城半導體指數下跌0.6%，台積電ADR下挫1.24%，收在327.11美元。

綜合外媒報導，知情人士指稱，中國當局已通知海關人員，輝達H200晶片不許進入中國。科技股拖累整體市場，輝達跌1.44%，博通重挫4.15%，美光科技跌1.41%。此外，富國銀行公布第四季營收低於預期，股價下跌超過4.5%。美國銀行和花旗集團儘管業績超出預期，但投資人認為業績不足以繼續支撐接近歷史高點的市場，股價分別走低3.78%、3.34%。

另一方面，地緣政治的不確定性也讓股市承壓。由於擔心伊朗的內亂會導致供應中斷，及伊朗與美國日益緊張的關係，油價近日處於高位，在美國總統川普（Donald Trump）暗示可能不會對伊朗發動攻擊後，油價才回落。另外，川普政府與格陵蘭和丹麥官員週三將舉行關鍵會談，川普態度堅決，認為格陵蘭島不成為美國領土的任何方案都是「不可接受的」。

美股14日收盤，道瓊工業指數下跌42.36點或0.09%，收報49149.63點。標普500指數下挫37.14點或0.53%，收在6926.60點。以科技股為主的那斯達克指數滑落238.12點或1.00%，收在23471.75點。費城半導體指數下滑46.52點或0.60%，收在7701.48點。

