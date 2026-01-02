中國不安好心！國台辦主任宋濤：願與台灣各政黨展開國家統一協商

即時中心／潘柏廷報導

中國解放軍東部戰區，去年（2025）12月底對台進行圍台軍演及實彈射擊，並在跨年夜（31日）才宣告落幕。但是國台辦主任宋濤在《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮進 共創福祉》的新年寄語，今（2）日正式公開，宋濤除宣稱軍演是「堅定維護中華民族整體利益和台灣同胞切身利益」，同時又稱願意在一中原則和九二共識的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開對話協商。





宋濤在《攜手奮進 共創福祉》的新年寄語表示，他謹代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。

同時他稱，越來越多台胞走出島內「信息繭房」、來到中國，驚嘆中國發展進步超出想象；越來越多中國文化精品走進島內，引發台灣同胞共情共鳴，「事實證明，家人之間的雙向奔赴，誰也阻擋不了；同胞之間的血脈文脈，誰也割裂不斷」。

他更宣稱，守護家園和平安寧的力量更加強大，而舉辦《反分裂國家法》實施20周年座談會、開展「海峽雷霆-2025A」演練、「正義使命-2025」演習，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護中華民族整體利益和台灣同胞切身利益。

另，宋濤還說，他們將采取更加有力的行動，反對「台獨」分裂和外來幹涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定。願意在一中原則和九二共識的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一展開對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的光明前景，但絕不會為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

針對中國圍台軍演，民進黨團今日在立法院提出「嚴厲譴責中共軍演」案，但遭藍白聯手以56：46的票數差距否決，卻通過對於行政院長卓榮泰的譴責案、要求國安會秘書長吳釗燮下台案。





