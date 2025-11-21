中國不安好心 組影子海軍欲攻台灣
根據《路透社》最新調查揭露，中國正以民用貨船與大型滾裝渡輪組成「影子海軍」，秘密演練奪取台灣的多點登陸行動。
透過今年夏季軍演的衛星影像與船舶動向分析，報導指出中國人民解放軍已持續試驗多項技術，以快速將部隊、車輛與物資投送至台灣多處海灘，意圖以分散式登陸削弱台灣守軍防禦能力。
路透辨識出至少12艘民間船隻參與軍演，其中包括6艘可運輸車輛的滾裝渡輪與6艘甲板貨船。這批船隊於8月中旬集結於廣東捷勝鎮附近海域，並在8月23日出現登陸演練情形。
衛星影像顯示，甲板貨船以附設跳板直接在沙灘卸載車輛，此類吃水淺、90公尺左右的船型原多用於商業航運，但現已被中國軍方納入兩棲作戰配置。
演習中還出現自2023年後未曾曝光的「自走式浮動碼頭系統」，可於既有港口遭破壞時快速組建臨時登陸設施，加速大量兵力與補給上岸。
軍事分析指出，這反映中國仍積極強化「快速可移動後勤基礎設施」能力，用於支撐大型跨海作戰。
美國是否介入台海衝突仍是影響中共犯台風險的關鍵。儘管美國多年奉行「戰略模糊」，但拜登政府曾多次明言願意出兵防衛台灣；白宮發言人則表示，川普任內習近平不會攻擊台灣，美方政策核心仍是維持台灣足夠的自我防衛能力。
台灣國防部未正面回應路透調查，但引用國防部長顧立雄談話表示，國軍持續精準掌握情資並評估中方軍演效益，並透過兵推與實兵演練強化應對。
前參謀總長李喜明則警告，衛星影像顯示中國正發展「多點小型兩棲登陸」能力，較傳統集中式登陸更難被台灣防禦，是需高度警戒的攻台模式之一。
