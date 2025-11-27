中國不抵制壽司郎挨罵漢奸！排10h黃牛賺翻

▲示意圖，圖為壽司郎去年8月在北京開設首間分店，吸引大批人潮排隊用餐。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國政府為反制日相高市早苗「台灣有事」論，呼籲民眾避免赴日旅遊、恢復日本水產進口禁令。但北京的日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」卻大爆滿，單日湧入上千人，甚至要排隊10小時以上，還有黃牛用人民幣40至80元轉賣號碼牌，引發中國網友砲轟。

據中媒極目新聞報導，有北京網友發文吐槽「北京壽司郎黃牛震撼首發『交換模式』」，稱自己準備到壽司郎門店用餐，但因為週末不開放線上預約，需要現場排隊。

這名網友說，自己原本打算找黃牛買號碼牌，卻被黃牛要求到店後先去抽兩張新的號碼牌，來「交換」前面的號碼，而且用「交換模式」還是得付人民幣38.88元。

原PO也發文開罵，第一次見到「交換模式」被笑暈了，現在不準備吃了，好吃的那麼多何必給黃牛送人民幣40元加兩個號碼牌，呼籲大家一起抵制黃牛。

▲中國網友發文爆料，北京壽司郎須等候400多桌，有黃牛發明「交換模式」，不只賣號碼牌，還要求先去抽取新的號碼牌。（圖／翻攝自極目新聞）

在該篇貼文的留言區，也有跟黃牛買號碼牌的網友分享說，自己花費人民幣36.66元買了一張號碼牌，同樣也被要求抽兩張新號並在商場外與黃牛面交。現場當時已經排到600多號，而從黃牛手中買到的是230號，若不買黃牛就得等400多桌，臨時想吃完全吃不到。

北京一間壽司郎的員工向中媒說明，這種「交換模式」每天都會發生，工作人員每天都在制止，「只要發現這種行為，就有人會去制止」。

壽司郎目前在北京有11加分店，但從壽司郎的微信小程序上顯示，有一間分店從11月24日至12月23日，所有用餐時間都顯示「已約滿」。

在中日關係高度緊張的現狀下，不少抵制日本的中國網友留言批評：「漢奸」、「壽司郎這種餐廳誰吃誰是賣國賊」、「說明被滲透的人太多了，日本人太壞」、「中國人抵制日本先抵制壽司郎行不行，都不許去吃了」、「希望大家都別去排那個壽司郎了，別給日本人送錢好嗎！」、「你們什麼意思，不是要抵制日本嗎，怎麼還這麼多人排隊」。

壽司郎自2021年進軍中國市場，憑高人氣和平價壽司創下驚人銷售額，截至今年8月底，已經在北京、上海開設63家門店。不過由於中國禁止日本水產進口，為符合政府規定，壽司郎主要採用來自中國的海鮮食材。

