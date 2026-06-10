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中國不敢金正恩敢！放習近平戴眼鏡照，讓他看達人秀嚇瘋。圖／翻自《朝中社》

中國國家主席習近平在本8-9日訪問北韓，北韓領導人金正恩盛宴款待，不僅如此，北韓官媒也釋出中國官媒不敢放的習近平影像，包括習近平戴眼鏡，以及習近平看特技表演「嚇瘋」的表情。

中國不敢公開習近平戴眼鏡、看表演嚇瘋 金正恩敢！

金正恩在8日晚間安排大型活動表演，讓習近平夫婦觀賞，現場還準備特技達人秀。北韓官媒釋出的畫面可見，72歲的習近平戴眼鏡觀賞，期間看到高難度特技時，還一度露出「不可思議」、「嚇瘋」的表情，但習近平對於表演也是讚嘆連連，顯露出愉悅的神情。

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不過上述這些畫面，卻是中國官媒看不到的影像。日本《共同社》就分析，對於中國來說，習近平的一舉一動、健康問題都極其敏感，因此像「戴眼鏡」這樣的畫面，就難在中國國內公開。至於金正恩，試圖營造北韓與中國友好關係的形象，並盡量讓畫面呈現他與習近平和樂融融的模樣，就有網友認為金正恩可能喝過洋墨水，因此宣傳手法和中國有不同的思維邏輯。

習近平看到高難度特技達人秀，露出不可思議之表情。圖／翻自《朝中社》

習近平為何睽違7年訪問北韓？

據《美國之音》報導，有分析家指出，鑑於北韓與俄羅斯日益加深的關係，中國對北韓的影響力正在減弱，所以這次習近平訪北韓，其目的就是要提醒北韓「中國的重要性」。因為自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，俄國與北韓的關係更加密切，北韓向俄羅斯提供關鍵的武器、火砲和人力，而俄羅斯則向北韓提供敏感的軍事技術。

南韓國家安保戰略研究院估計，2023年8月至2025年12月期間，北韓透過軍需物資出口和派兵所獲得的外匯收入，介於76.7億美元至144億美元之間。如果北韓持續派兵，預計每年僅透過派兵就可獲得約5.6億美元的收入。

研究中國外交政策的專家、布魯金斯學會高級研究員帕特里夏·金（Patricia Kim）就認為，金正恩現在更有能力，在中國和俄國之間尋求利益最大化。她認為在這個不斷演變的戰略三角關係中，「北韓是最大的受益者，俄國和中國都有強烈動機，讓北韓與它們保持一致的關係」。

不僅如此，這也將牽動北韓與美國與中國的關係。因為美國總統川普多次表明，想繼續和金正恩進行會談，如果習近平展現出對北韓依舊有影響力，那未來習近平在面對川普時，手上籌碼也會增加。



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