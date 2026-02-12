中國不會停止向外擴張 賴清德：若台灣遭併吞「日菲等國下一個受威脅」

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪。賴清德強調，台灣人民捍衛國家主權、維護民主自由的體制，不能夠被視為對共產中國的挑釁，且一旦台灣遭中國併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。

專訪中談及最近中國解放軍高層的異動對台灣安全的影響，賴清德表示，中國有200萬解放軍、40個上將，但現在在職的只有2位，情況的確不尋常。中國軍方為何有這麼巨大的變動，此項變動對解放軍戰力有何影響，可能需要觀察才能做最後的決定。台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握。

賴清德指出，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。中國軍方內部變動是否會造成台灣內部更大的風險，完全取決於台灣的國防力量，以及與友盟國家之間能否發揮對中國的威懾力量，這才是根本關鍵。

訪談中也提到，外界對於2027年中國是否具備攻台能力有諸多討論，賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。

賴清德說，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，日期對他而言並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。

賴清德提到，最近日本政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響。也就是說，一旦台灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。

