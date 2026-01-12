即時中心／温芸萱報導

中國沒派軍機，換空飄氣球擾台！國防部今（12）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（11）日上午6時至今日上午6時，共偵獲中國軍艦5艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。此外，上午還偵獲4枚空飄氣球逾越海峽中線。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍艦5艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

廣告 廣告

同時，昨日上午7時20分、8時50分、9時55分、10時10分，還偵獲空飄氣球4枚逾越海峽中線，分別位於基隆西北75浬、台中西南95浬、台中西南55浬、基隆西北76浬，高度則分別是1.8萬呎、1.6萬呎、1.6萬呎、2.2萬呎，續向東南方及東方向飄行，並於上午9時、11時30分、11時15分、10時40分消失。

對此，國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／中國不派軍機了！國防部偵獲5共艦、1公務船擾台 4空飄氣球越海峽中線

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／中國不派軍機了！國防部偵獲5共艦、1公務船擾台 4空飄氣球越海峽中線

更多民視新聞報導

王毅訪非又瞎扯「一中」 外交部重申：台灣主權獨立

黃國昌急訪美、鄭麗文盼訪中 吳靜怡：「這一事」正走入戰略分水嶺

找到F-16V黑盒子？顧立雄證實訊號斷斷續續：待海象好轉進行定位

