中國不滿拿日本藝人開刀！濱崎步演出被取消、大槻真希表演斷電遭帶離...日網炸鍋：堅決不屈流氓行為「挺高市首相不撤回言論」

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，引起中國不滿祭出多項反制措施，兩國關係持續緊張。不料近期接續有日本藝人在中國表演受阻、演出遭取消，昨（28日）先是日本天后濱崎步在上海的演唱會臨時被取消，日本歌手大槻真希演唱中，舞台的螢幕與照明設施突然全部熄滅，原因是被中國官員強制拉下電閘。種種無理行徑，引發日本網友炸鍋，反而更堅定支持高市早苗不撤回發言。

濱崎步在上海的演唱會原先已有14000多名觀眾購票，28日卻被臨時通知取消，舞台更直接被全部拆除。對此，濱崎步在社群上無奈向粉絲們表達歉意，並透過社群發出中、英文長文，證實是在當天上午才接獲通知要求取消演出。

濱崎步提到，約有200名工作人員日夜趕工五天才搭建完成舞台，其中包含上百名從日本飛來的團隊成員，卻在最後一刻被迫取消，令人深感遺憾。



同日晚間再出現一齣荒謬事件，舉辦在上海的「遊戲嘉年華2025」活動中，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動畫《海賊王》的片尾曲〈memories〉，舞台上的螢幕與照明設施竟突然熄滅，被中國官員強制拉下了電閘；隨後大槻真希還被兩名工作人員拿走麥克風並帶離，演出遭中斷。



印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫也發文指出，中方這時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。但他說，這種不分青紅皂白的強制手段，顯示中國政府對藝術和人權的不尊重，讓藝人、主辦方以及粉絲都蒙受了重大的損失。



矢板明夫提到，針對此事，在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法，同時也認為日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。

(圖片來源：三立新聞網)

