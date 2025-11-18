中國不滿美國對台軍售嗆「以武助獨引火燒身」 外交部：抹黑台美正常合作

​美國國務院日前批准總統川普（Donald Trump）重返白宮後首個對台軍售案，將向台灣出售總價值約3.3億美元（換算約莫新台幣102億餘元）的空軍「非標準航材零附件」，引發北京不滿，中國外交部喊話「停止縱容支持台獨勢力以武謀獨」，中國國防部也狠嗆「以武助獨只會引火燒身」，還嗆聲民進黨政府「飲鴆止渴」。對此，我國外交部今（18）日晚間發表回應，稱予以最嚴厲譴責。

美國國務院於美東時間13日公告，已決定批准向台灣出售包含F-16戰機、C-130運輸機和IDF戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務。國防安全合作局（DSCA）說明，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持相關戰機的戰備狀態，而台灣要將軍售內容整合不會有任何困難，軍售也未影響區域內軍事平衡。

中國外交部發言人林劍14日批評，中方強烈不滿、堅決反對，「台灣問題」是美中關係第一條不可逾越紅線，敦促美方恪守「一個中國原則」和美中3個聯合公報，將美國領導人就「涉台問題」所作承諾落到實處，停止縱容支持台獨勢力以武謀獨。中國國防部發言人張曉剛昨日則嗆聲，已向美方提出嚴正交涉，「以武助獨只會引火燒身」，敦促立即停止「武裝台灣的惡劣行徑」，還稱要「正告民進黨當局，揮霍台灣老百姓血汗錢買武器只是飲鴆止渴，倚外謀獨、以武拒統註定失敗」。

對此，我國外交部今日晚間發布回應表示，中國謬引其「一中原則」，意圖顛倒是非、政治操弄，以阻撓台美常態性的安全合作，外交部予以最嚴厲的譴責。我國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，中國無權以其自行主張的「一中原則」，抹黑台美正常合作，意圖干預他國與台灣互動的主權決定。

外交部表示，相信各界也注意到，近來中國在區域內頻繁出動軍機艦，進行大規模軍事挑釁行動，已嚴重破壞區域的和平與穩定，「國際社會很清楚是中方不斷在區域內意圖挑戰現狀。」外交部再次感謝美國依據《台灣關係法》及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾，協助我國維持足夠的自我防衛能力；而台灣作為區域的負責任成員，除了一直致力於維護台海現狀、持續提升自我防衛能力，也將與美國等具備共同利益的國家，攜手維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

