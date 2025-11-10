中國不滿高市早苗言論嗆斬首 鍾佳濱：看來北京要去東京交代一下

〔記者謝君臨／台北報導〕日本首相高市早苗自上任後，重申「台灣有事就是日本有事」，並直言台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權。對此，中國駐大阪總領事薛劍開嗆，若日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日網輿論撻伐！對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，這不合外交及法律行為，中國外交官應如何處置，「看來北京要去東京交代一下」。

高市早苗本月7日在日本眾院預算委員會上，被問到「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」時，直言若有戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊的情形，她認為就可能構成日本的存亡危機事態，台灣有事代表已進入極為嚴峻的局面，必須假設最壞情況進行應對。

廣告 廣告

對於高市早苗發言引起中方不滿，鍾佳濱今於民進黨團輿情回應記者會上表示，感謝高市首相延續安倍前首相「台灣有事，就是日本有事」的意志，展現出民主同盟共同防禦的決心。

鍾佳濱說，對於民主同盟共同防禦的概念，居然有中國派駐日本的外交官以罕見的情緒性、誇張言論，像「斬首」等，這在一般國際外交場上是非常罕見的，不禁讓人疑惑，「是否中國已經將日本視為交戰國？」

鍾佳濱強調，中方這樣不合外交的行為，也不符合(日本)國內的法律行為，中國外交官應該如何處置，「看來北京要去東京交代一下。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

威脅高市早苗！中國戰狼薛劍：插手台海就「斬斷你們骯髒的脖子」

「哥布林殺手」造謠台灣捐80億歐元換蕭美琴演講 總統府已報警

造謠蕭美琴歐洲議會演講台灣捐巨資！總統府報警 他爽喊：媽我上新聞了

獨家》鄭麗文追思共諜惹議 王滬寧令涉台系統「學吳石精神」

