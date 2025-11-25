中國不滿「台灣有事」言論狀告聯合國 日本回函：與事實不符

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，日中關係陷入僵局。（翻攝自高市早苗Ｘ）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國強烈反彈，她仍堅持符合政府既有見解，無意撤回或取消，中國轉而致函聯合國告狀，要求日方撤回言論。對此，日本駐聯合國大使山崎和之24日已回覆聯合國祕書長古特瑞斯，反駁中方主張與事實不符、缺乏根據，並強調日本對各種形式的對話始終保持開放態度。

中國駐聯大使傅聰21日致函古特瑞斯，信中表達強烈不滿，指控高市早苗言論是日本戰後首次在正式場合將「台灣有事即日本有事」與集體自衛權相連結，違反國際法、破壞戰後秩序，並警告若日本膽敢在台灣海峽進行軍事干預，將構成侵略行為，中國將以《聯合國憲章》行使自衛權，要求日本立即停止挑釁並撤回言論。

日本駐聯大使山崎和之昨天2發送「反駁函」，提到中方稱日本即便在未遭受武力攻擊的情況下也會行使自衛權，強調這項主張與事實不符、缺乏根據，「日本的基本防衛政策是消極防衛姿態，純屬防禦性質，與中方主張相反」，並要求向全體會員國分發。日本聯合國代表團今（25日）也在官方X用日語和英語公布信函。

山崎和之強調，日本政府在台灣問題上維持1972年日中聯合聲明的立場，台海的和平與穩定不僅對日本，對整個區域都至關重要，日本一貫的立場是期待台灣問題透過對話獲得和平解決。另外，山崎和之批評中國在水產品貿易等與此事無關的經貿交流領域採取限制措施，「對他國不符合自身意願的發言或政策施加威壓性措施，這種做法是國際社會應當反對的」。





