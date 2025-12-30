即時中心／綜合報導

2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。

解放軍新聞傳播中心「中國軍號」今上午在中國各平台發布影片，中國國防大學國家安全戰略教研室大校副主任張弛解說表示，這次圍台演習「實彈射擊是一大亮點」。一是火力多樣，既有艦炮實彈射擊，又有遠程多管火箭炮實彈精確打擊，還有常規導彈的模擬精確打擊，「遠近銜接、高低搭配」。

廣告 廣告

張弛更點出這次演習目的，就是要打斷台灣的「能源線」。他表示，這次軍演目標多元，不僅要打擊封鎖主要港口和軍事基地，「還要切斷台獨分裂勢力的能源進口主動脈」。另外，這次軍演把台灣圍起來，「台獨分裂勢力所有的能源設施，主要港口、軍事基地，都在解放軍的火力網覆蓋之下。」

張弛自信認為，這表明中國解放軍有能力隨時聽令而動，「透過實彈射擊和聯合打擊，打掉其補給線、生命線、外逃線。」

對於中國解放軍大規模實施圍台實彈軍演，我國防部在昨（29）日已即刻成立應變中心，並依整體戰備規定，派遣適切海、空及地面兵力嚴密監控、妥適應處，以實力守護國家主權，捍衛台海和平。同時也強調，對於中國近期在台灣周邊及印太區域持續進行軍事行動、灰色地帶襲擾及認知操作，對區域和平穩定所造成的威脅，表達嚴正譴責。

原文出處：快新聞／中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」

更多民視新聞報導

斥責中共軍演「非大國作為」！賴清德：不升高衝突、不挑起爭端

中共再搞圍台軍演 盧秀燕嚴厲譴責、籲賴總統化解僵局

有點準？1998年人類預測「2025年生活」 結果出爐跌破眼鏡

