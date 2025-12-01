中國不爽就施壓！日企也出招了 策略大改「做1決定」

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗在質詢時，針對台灣有事的發言引起中國強烈反彈，在觀光、商業往來上紛紛祭出反制措施，這個現象也引起日本企業的反感，紛紛改變對於中國以往的態度。

日本一名曾任職電子、汽車業製造商，現為製造業諮詢的日本採購顧問坂口孝則撰文指出，隨著政治氛圍惡化，中國旅客大規模取消赴日行程，對日本觀光、旅宿與餐飲業確實造成打擊，外界認為這正是中國政府對日施壓的具體手段之一。

日本企業也漸漸受到影響，半導體設備廠主管因為政治氛圍不佳而選擇暫緩中國出差的行程，多個和中國合作的專案也因此拖延和受阻。B2B供應鏈同樣也受到衝擊，日產、豐田、本田因中國工廠停出貨造成生產受影響，三菱重工則被中國以稀土供應施壓。

中國不穩定又難預測 日本企業一改過去態度

面對政治與經濟雙重風險，日本企業心態已出現明顯轉變。企業普遍意識到，雖然無法完全脫離中國市場，但也不願再承受供應鏈被單一國家牽動的風險，「China Neutral（中國中立）」因而成為新共識，企業在維持必要合作的同時，積極在其他國家建立同等規模的替代市場。

專家認為，中國近年的對外施壓可能反讓周邊國家加速戒備，日本企業已經開始把中國視為「不穩定、難以預測的合作對象」，因為擔心過度依賴，已經從過去的從「China Plus One（中國＋1）」變成「China Plus Many（中國＋N）」。

