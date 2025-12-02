中國不甩《舊金山和約》！外交部：中共從未統治過台灣

我國外交部條法司長李憲章於今（2）日強調，中華人民共和國從未統治過台灣，更直言「這是政治現狀，也是歷史事實」。（圖／翻攝自外交部YT）





日本首相高市早苗日前引述《舊金山和約》，指出日本沒有資格承認台灣的法律地位，也已放棄對台一切權利。此舉不僅引發中國官方怒火，還表示他們一直以來都沒有承認過《舊金山和約》。對此，我國外交部條法司長李憲章於今（2）日強調，中華人民共和國從未統治過台灣，更直言「這是政治現狀，也是歷史事實」。

中國外交部發言人毛寧指出，於1951年訂定的《舊金山和約》違反1942年的《聯合國家宣言》「禁止與敵國單獨媾和」規定，以及《聯合國憲章》及「國際法基本原則」，中方主張非法無效，也不承認《舊金山和約》。不過，此舉也引發國際間的軒然大波，日本前國會議員松丸誠就在X上發文回嗆，「那麼這樣台灣還是日本領土」。

針對台灣主權歸屬問題，李憲章於今日表示，「中華民國與中華人民共和國是互不隸屬」，且二戰後簽訂的《舊金山和約》已取代《波茨坦宣言》跟《開羅宣言》，中華人民共和國沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實，中華人民共和國在國際社會上無法代表台灣。

李憲章更以我國近代民主發展為例，從1980年代推動民主化以來，到1996年第一次直選總統，台灣已經歷過3次政黨輪替，這不僅是我國民主持續進步的象徵，也更加確立中華民國與中華人民共和國是互不隸屬的政治現狀。

