中國不瘋雙11了？財經網美：電商不敢晾戰報

▲財經網美「Emmy追劇時間」在臉書發文表示，今年是中國史上最悽慘冷清1111，「京東、天貓、淘寶都不敢公布戰報總銷售金額！」話題引發討論。（圖／取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 受到中國電商影響，近年來各大購物平台每年在雙11都會舉辦大促銷，不過，財經網美「Emmy追劇時間」在臉書發文表示，今年是中國史上最悽慘冷清1111，「京東、天貓、淘寶都不敢公布戰報總銷售金額！」話題引發討論。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」分享影片，一開頭就笑稱今年可能是「史上最後一次雙11購物節」，直指中國電商因中共查稅風暴陷入全面慘況，賣家倒一片，京東、天貓、淘寶甚至「不敢公布戰報」。

Emmy追劇時間也分析台灣電商競爭更白熱化，有的營收遇到大衰退、有的前景不明，還有急起直追的電商，更有購物平台被她形容成「開始中租化」，最後稱台灣電商已正式進入「資本絞殺階段」。

許多網友看完影片與貼文後感觸很深，紛紛表示「今年1111很冷清。」「行業發展到巔峰必然崩壞。很多苛扣款項台灣大廠以前也聽過。」「淘寶11月開始集運拆成多包，可能在四港口建倉。拼多多則是倉庫爆滿，貨到十幾天還進不了倉。」

為什麼今年雙11沒有以往的氣氛呢？中國數據分析平台星圖數據顯示，2025年的雙11各大平台不再只是捲價格、拚流量，而是以即時零售與AI技術為雙引擎，推動消費體驗的全面升級。

星圖數據表示，受到今年雙11大促周期調整影響，也就是促銷期天數變多了，導致各平台促銷時段與規則跟去年存在差異，所以說拿來跟去年、或前幾年的數據可比性受限，因此相關成長率指標真的只能參考趨勢走向而已。

對此，中國媒體《市場星報》指出，如今已經邁入第17個年頭的雙11，「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」。

他們舉例，今年雙11不再有需要紙筆演算的優惠公式，也可以看出消費市場降溫是肉眼可見。他們也指出，過去雙11打開朋友圈就是滿滿的「戰利品成績單」，但到今年卻看不到了，社區的快遞驛站也不再大排長龍等待取件，就連促銷簡訊都只剩零星幾條。

此外，品牌的經營邏輯也正在轉變，過去的雙11品牌追求「短時間衝銷量」，現在更看重「長期留客群」。市場不再製造短期狂歡、誘導衝動消費，而是滿足真實需求。

這也能在台灣看見類似情形，在今年雙11前夕，有網友在PTT上以「為啥沒人瘋雙11了」為標題發文，說他印象中，以前每逢雙11，大家都會大肆網購，各家電商也會集中人力處理訂單，10、11月簡直就是購物大季。

