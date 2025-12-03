中國不認舊金山和約！台網嗨突變日本人 日教師列「12諧音名」笑翻

生活中心／張尚辰報導

高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

中日外交風暴持續延燒。近日，高市早苗出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，並引述《舊金山和約》，直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，但中方卻強調從來沒有接受過《舊金山和約》，就有網友認為若中國否認《舊金山和約》，是不是等於延續《馬關條約》讓台灣重新成為日本的一部份？相關話題引起台日網友瘋狂熱議，甚至在台網掀起一股「瘋取日本名字」熱潮，知名日文老師周若珍還為此列出12個日文諧音名，笑翻一票網友。

上個月26日黨魁辯論會上，高市早苗針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在《舊金山和約》中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。至於台灣有事構成日本「存亡危機事態」該如何定義？高市早苗則說，要依據實際發生情況來判斷。

不過，中國官媒《新華社》12月1日卻發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，再次強調《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。

對此，周若珍昨（2）日也在臉書發文，指出「如果台灣被日本收編，就得取個日本名字才行」，她還貼心附上12個諧音日文名，如「大又池久」、「三石功分」等，令人聽了不禁莞爾一笑，周若珍還強調，「我寫的這些都是日本真的有的姓氏」，名字笑翻一票網友。

另外，也有不少台、日網友在社群媒體上談論此事，就有網友在Threads發文，以「《馬關條約》被強制續約」為標題，掀起一股「瘋取日本名字」熱潮，不少網友紛紛發揮創意取出各式各樣的日文名，「部豪義司，台灣人最愛講的一句話」、「從此之後，許多男性都自稱大佑池久跟櫻井浩達」、「我是梅川家族，爸爸叫梅川寺角庫」。

