中國不認舊金山和約！日「旅行社」揭國旅排行：台灣第1名 台網全笑翻

日本網友自製圖文，排行日本國內旅行前5名地點，第一名為台灣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

日本首相高市早苗明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳。高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，並引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部強調，從來沒有接受過《舊金山和約》，等同馬關條約強制續約，台灣仍是日本領土。日本網友還自製「國旅排行榜」，第一名寫著台灣，大批網友笑翻。

高市早苗上月針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在《舊金山和約》中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。

中國官媒《新華社》12月1日發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，再次強調《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的。此番說詞引發吐槽，由於此說法形同《馬關條約》被「強制續約」，台灣還是日本領土。

有日本網友自製圖文，寫著「大喜利旅行團株式會社」發布一份「舊金山和平條約無效紀念」，排行日本國內旅行前5名地點，第一名為台灣，依序為奈良、京都、大阪和東京。

排行榜曝光後，也轉傳至台網，網友看完後紛紛留言笑翻，「喜歡亂洗歷史～洗到反被重新認知真正的歷史」、「國內旅遊。讚」、「真好！台灣是日本的一部分！又可以當皇民了！」、「感覺⋯無縫接軌，從未分開過！」、「日本人都說，台積電加上三菱重工，可以生產鋼彈」。

事實上，日本並無「大喜利」該家公司，「大喜利」一詞源自日本的即興搞笑問答遊戲，常搭配「幽默風趣台詞」的圖片出現，最近常被日本網友拿來「反擊」中國外交部發表的言論。

