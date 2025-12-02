中國不認《舊金山和約》！前日本議員也吐槽

▲中國外交部發言人毛寧強調中國從來沒有承認過《舊金山和約》。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上月因「台灣有事」言論讓中國跳腳，上月26日在國會與在野黨黨魁辯論時又強調根據《舊金山和約》，日本已放棄有關台灣的一切權利與許可權，所以日本無立場對台灣法律地位來認定，台日關係是以非政府間的務實關係來維持。但中國外交部近日稱《舊金山和約》對中國是「非法無效」的，強調中國從未承認。對此，前日本東京都足立區議員松丸誠吐槽，若《舊金山和約》無效，那台灣目前仍屬於日本領土？

中國外交部在11月27日、28日的例行記者會上，皆重申中方從未接受過《舊金山和約》，中國外交部發言人郭嘉昆指稱，1951年簽署的《舊金山和約》是在排斥中俄等二戰重要當事人的情況下簽署對日本單獨媾和而發表的文件。

中國外交部發言人毛寧也補充，中國從來沒有承認過《舊金山和約》裡，有關台灣主權歸屬的處置，從來沒有接受過《舊金山和約》，1972年的《中日聯合聲明》明確規定，日本政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解並尊重台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場，中日四個政治文件已對台灣等問題做出明確規定。

中國從上到下重申舊金山和約無效論點，中國駐日大使館發文批評日本政壇不斷提及僅是一紙空文的《舊金山和約》與《中日和平條約》，卻拒絕提及具有國際法約束力的《開羅宣言》與《波茨坦宣言》，妄圖煽動「台灣主權爭議」。但事實上，條約才具國際法效力，開羅宣言並非正式條約，也無簽字，是否具效力始終備受質疑。

對於中華人民共和國政府否認具國際法效力的《舊金山和約》內容，前日本足立區議員松丸誠在X發文調侃，如果《舊金山和約》無效，只是一紙空文，那麼台灣仍將是日本領土。在這種情況下，台灣根本不是中國領土。並提到該和約規定「日本放棄台灣、澎湖群島」，吐槽中國及駐日使館的發言「自掘墳墓」。

