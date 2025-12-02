中國不認《舊金山和約》 前日本議員開酸「自掘墳墓」：那台灣仍是日本領土

高市早苗近日引述舊金山和約，表示日本無權認定台灣法律地位。路透社



日本首相高市早苗日前於國會答詢時，明確肯定「台灣有事，即日本有事」，引起中國大動作抗議，近日高市早苗出席國會的黨魁辯論時，又強調日本對台灣態度不變，同時引述《舊金山和約》表示「日本沒有立場認定台灣法律地位」，又再度引起中國外交部抗議，強調中方從來沒有接受過《舊金山和約》。對此，日本足立區前議員松丸誠也發文開酸，如果舊金山和約無效，那台灣仍是日本領土。

綜合日本媒體報導，高市早苗上月26日出席黨魁辯論時，針對「台灣有事」議題再次發言，表示日本和台灣目前維持「非政府間的實務關係」，同時強調日本在《舊金山和約》中已放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。至於台灣有事中構成日本「存亡危機事態」該如何定義？高市早苗回應，要依據實際發生情況來判斷。

高市早苗此番言論再度引起中國不滿，中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上駁斥，《舊金山和約》是在排斥中俄等二戰重要當事人情況下，對日本單獨媾和的文件，違反1942年中、美、英、蘇等26國簽署的《聯合國家宣言》中，禁止與敵國單獨媾和的規定，也違反聯合國憲章及國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等涉及中國領土和主權權利的處置都是非法無效的。

中國大使館更指稱，部分日本政治人物仍刻意迴避具國際法效力的《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，反而拿出《舊金山和平條約》及所謂的「日華和平條約」，來煽動所謂的「台灣主權未定論」，不過這兩份「條約」事實上都只不過是無效的廢紙而已。中國官媒《新華社》12月1日也發文重申「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，同時重述郭嘉昆的發言來強調立場。

不過松丸誠看到中方發言後，隨即在社群平台X發文諷刺，若《舊金山和約》無效，那麼台灣就仍是日本的領土，更不可能是中國的領土，「該條約中明明記載著『放棄台灣、澎湖諸島、南樺太與千島列島』。對於中國大使館的這篇貼文，可以說是『自掘墳墓』。」

前日本足立區議員松丸誠在X平台發文開酸，表示「如果《舊金山和約》無效，那麼台灣仍將是日本領土」。翻攝自松丸誠X

貼文發布後，隨即引來許多日本網友留言回應，紛紛表示「中國外交部駐日外交官素質很差」、「《開羅宣言》和《波茨坦宣言》並非決定日本領土的文件，同樣的在《舊金山和約》、《日華和平條約》以及《日中共同聲明》等文件中，都不存在將台灣的歸屬劃給中華人民共和國的條文」、「如果《舊金山和約》不適用，那連朝鮮半島都是日本的領土」。

