中國不認《舊金山和約》＝台灣還是日本領土？他驚：中共恐步晚清1下場
國際中心／黃韻璇報導
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，並引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部則再度跳腳，強調中方從來沒有接受過《舊金山和約》。此言論一出隨即引發各界熱議，評論員石明謹就驚呆表示「所以現在台灣還是日本領土耶」，醫師蔡依橙直言「上一次中國這樣無視國際外交規則與秩序，是晚清時代」。
上個月26日黨魁討論會上，高市早苗針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在《舊金山和約》中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。至於台灣有事的構成日本「存亡危機事態」該如何定義？高市早苗則說，要依據實際發生情況來判斷。
然而中國官媒《新華社》12月1日卻發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，再次強調《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。
此言一岀隨即引發各界譁然，因為《舊金山和約》中日本放棄了台灣、澎湖，以及千島群島、庫頁島等地的主權，醫師蔡依橙就表示，「否認《舊金山和約》，是要讓台灣重新成為日本的一部份嗎？真的是太扯了」，直言「中國開始進入無視國際外交規則與秩序的狀態了」。
蔡依橙提到，他們的概念是，因為《舊金山和約》沒有把台灣澎湖歸給中共國，所以不算數。怒批中國這種無賴行徑，合約隨時變成歷史文件，規則隨時可以推翻，的確是目前世界的一大隱患。並指出「上一次中國這樣無視國際外交規則與秩序，是晚清時代。一個前現代國家，與現代世界文明的衝突，最後的結果不太好」。
台灣足球發展協會理事長、評論員石明謹則發文嘲諷，「所以現在台灣還是日本領土耶」。台灣網友則紛紛開玩笑表示，「明年去內地東京玩」、「所以飛日本要變成國內線了嗎」、「因為舊金山和約簽訂的時候，中共還不被承認」、「我現在又變日本人了嗎」、「當時不存在的國家，沒資格講話」、「他們現在打牌打輸要掀桌子」。
