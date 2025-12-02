中國不認《舊金山和約》 外交部：中共從未統治台灣是歷史事實

外交部條法司司長李憲章。 圖：翻攝自外交部YT

[Newtalk新聞] 中日關係持續緊張，日本首相高市早苗近日以《舊金山和約》表示，日本沒有立場認定台灣法律地位。中國外交部則批，中方從來沒有接受，也不承認《舊金山和約》。對此，我國外交部今（2） 日表示，二戰後《舊金山和約》已取代《波茨坦公告》和《開羅宣言》這樣的政治聲明，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣，這是一個歷史事實。

中國外交部發言人毛寧日前聲稱，《舊金山和約》違反1942年《聯合國家宣言》「禁止與敵國單獨媾和」的規定，並指其違反《聯合國憲章》及「國際法基本原則」。因此，對中國作為非締約國而言「不具效力」。

外交部今上午召開例行記者會，外交部條法司司長李憲章受訪表示，中華民國台灣政府在這議題上立場非常持續且一致，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是客觀事實，且中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣。

李憲章指出，以《舊金山和約》來講，二戰後《舊金山和約》已經取代《波茨坦公告》跟《開羅宣言》，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實。

李憲章說，台灣從1980年代開始力行民主化跟自由化歷程，啟動民主化歷程後，不僅非常成功推行本土化，在民主化也得到國際社會肯定。他說，經過1996第一次總統大選，以及三次政黨輪替，不僅讓中華民國鞏固民主體制，也從此成為有效統治，並是代表台灣2300萬人民的唯一合法政府，確立中華民國跟中華人民共和國對等存在互不隸屬的現狀。

李憲章強調，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。

