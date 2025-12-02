中國不認《舊金山和約》 外交部：中國從未統治過台灣
台北市 / 武廷融 綜合報導
中日關係陷入僵局，中國外交部近日稱中方從未接受《舊金山和約》，並指該合約對台灣主權的處置「非法無效」。對此，我國外交部條約法律司長李憲章今(2)日回應，二戰後《舊金山和約》已經取代了《波茨坦公告》跟《開羅宣言》，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣。而隨著中方稱《舊金山和約》無效，引發台灣網友熱議「那台灣還是日本領土？」
日本首相高市早苗日前表示，日本在《舊金山和約》中已放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。此番言論再度引發中國跳腳，中國外交部發言人毛寧則回應「中方從未接受《舊金山和約》」，其違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，「對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法無效的。」
而我國外交部條約法律司長李憲章今日強調，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是一個客觀的事實，且中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣。他指出，二戰後《舊金山和約》已經取代了《波茨坦公告》跟《開羅宣言》，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實，「只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。」
不過中國外交部稱不接受《舊金山和約》，也引發台灣網友熱議，網友指出，若中國不承認《舊金山和約》，那便回到《馬關條約》簽訂的日本對台灣與澎湖有所主權。網友也紛紛笑稱「馬關條約被強制續約」、「開始想日文名要取什麼了」、「明年去日本算是國旅吧」、「又變回日本人了」、「開始學五十音」。
