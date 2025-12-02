中國不認《舊金山和約》！她喊「最該抗議的是國民黨」：結果在舔共

政治中心／黃依婷報導

中國外交部聲稱，1951年簽署的《舊金山和約》違反國際法無效。（圖／翻攝自新華網）

日本首相高市早苗「台灣有事」說，導致中國崩潰。近日中國外交部進一步聲稱，1951年簽署的《舊金山和約》違反國際法、對中方「非法無效」，荒謬說辭再度引發各界抨擊。對此，台派女神徐閉也感嘆，「習近平真的很厲害」。

徐閉發文，以前我們都覺得法理建國只有理論上可行，畢竟《舊金山和約》是美日等四十幾國共同承認的歷史，合約內容要日本放棄多個地區的殖民統治，1952 年日本也跟中國國民黨的中華民國簽了《台北和約》，重申放棄台澎主權，但承認當時的國民政府及中華民國，不過大家都知道台灣的命運其實美國說了算。

徐閉指出，如果美國不想改變中華民國代管台灣的現況，其實我們台灣人很無奈只能繼續被中華民國糾纏，橫空出世的習近平突喊「中國沒簽過舊金山和約」，其實他說的也是實話，當時國際社會對誰是正統中國還有爭議，加上美國當時反共刻意阻撓中國，所以中國、中華民國還有蘇聯甚至南北韓等國都沒簽《舊金山和約》。

徐閉表示，1951年中國也抗議過舊金山和約是非法和約，他們絕不承認，1971年日本為了和中國建交，曾宣告過《台北和約》已失去意義，也就是蔣中正和中國國民黨帶來的中華民國不再是台灣的合法政權，1978年日本和中國簽訂《中日和平友好條約》，但條文內容並未提及台灣與澎湖的主權歸屬，反而強調應嚴格遵守《波茨坦宣言》。

徐閉提到，但《波茨坦宣言》與日本主權有關的就是第八條，根本沒提到台灣，而且這個第八條就是強調依照《開羅宣言》執行，《開羅宣言》明確提到「台灣、澎湖歸還中華民國」，但這是戰爭時的宣示，不是具有主權移交的正式國際條約日本1971年在與中國建交後已承認他們與中華民國簽訂的《台北和約》失去意義。

徐閉回顧，根據這些史實繞了一大圈，日本在二戰放棄台澎主權後，台澎主權根據《舊金山和約》沒有任何的受讓國，這就是台灣地位未定論的由來，所以高市早苗沒說錯，她的說法完全符合史實，習大大只說對一半，中國確實沒簽《舊金山和約》，但那是他們當時沒資格簽。

徐閉喊話，最該緊張的是中國國民黨，因為當時和日本簽《台北和約》才能正式接管台澎的就是中國國民黨帶來的中華民國，現在日本和中國都不演了，大家都在講真心話，「最該出來抗議的是中國國民黨吧？」，因為中日現在的發言完全影響中國國民黨和中華民國在台灣的統治權是否符合國際法，「結果你看看這個爛黨在幹什麼？在舔共」，從頭至尾對中華民國可割可棄的就是中國國民黨，然後還不准我們台灣人終止代管自決建國，「我就一句話，噁心」。

