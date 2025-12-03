中國不認《舊金山和約》？她提前幫「取12日諧音名」

生活中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗的「台灣有事」論述，引發中國強烈反彈，中國外交部近日更是以「未參與談判」為由宣布不承認《舊金山和約》，此話一出，讓不少網友調侃，這樣台灣歸屬會回到《馬關條約》，那麼台灣的祖國就變成了日本。正因如此，近期網路上也出現不少「台灣人改名成日本名」的諧音哏，笑翻眾人。





中國不認《舊金山和約》台灣變日領土？她提前幫國人「取12日文諧音名」笑翻網

日本首相高市早苗挺台言論持續發酵，引發中國政府不滿。（圖／翻攝自高市早苗X）





知名日文老師周若珍2日這天在臉書粉專發文，笑說「這兩天大家都很緊張（？）如果台灣被日本收編，就得取個日本名字才行」，並列出各種與中文、台語諧音哏相關的日本名字，像是「大又池久」、「三石功分」、「水甲有春」、「吉開美丸」、「梅前好久」、「愛葉喜八郎」、「五六不能王」、「愛宮森秋」、「里宮清楚」、「北七喜利」、「亀岡在那」、「伊飼悟零」。

廣告 廣告

中國不認《舊金山和約》台灣變日領土？她提前幫國人「取12日文諧音名」笑翻網

日文老師周若珍列出多個「台灣人改名成日本名」的諧音哏，笑翻眾人。（圖／翻攝自臉書粉專《なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）》）

周若珍透露，很多朋友想知道他們取的日文名字讀音對不對，「我可以一律回答：隨便你」，透露其實日文的人名、地名讀音自由度極高，所以大家可以照自己的意思，愛怎麼唸就怎麼唸，接著則針對上述諧音哏名表示「我寫的這些都是日本真的有的姓氏，所以讀音都是有根據的，而名字也幾乎都是正常的日本名字，就算不是，使用的漢字我也都有考慮過，所以整體看起來會滿像一回事的哈哈哈哈哈」。

中國不認《舊金山和約》台灣變日領土？她提前幫國人「取12日文諧音名」笑翻網

周若珍強調「我寫的這些都是日本真的有的姓氏，所以讀音都是有根據的」。（圖／翻攝自臉書粉專《なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）》）





文章出爐後，網友們也紛紛發揮創意，「我決定了！我要取名叫『吾堂去兵』」、「大家好我是林北舞吉」、「瀧宗免吉、哲利鉄、甲賀稻休波」、「部要香菜」、「我只看到一堆『高希音娜』」、「我的應該是辣薩咪呀」、「聽說姓洪的都是三井，那我只好取『三井奥淚』」。





中國不認《舊金山和約》台灣變日領土？她提前幫國人「取12日文諧音名」笑翻網

《舊金山和約》是當年日本戰敗後，放棄台灣、澎湖等領土的國際法文件。（圖／民視新聞資料照）





事實上，《舊金山和約》是當年日本戰敗後，放棄台灣、澎湖等領土的國際法文件，但當時未指明誰來接管，也被稱為「台灣地位未定」的重要基礎，因此在中國宣布不承認《舊金山和約》後，不僅引來台灣網友調侃，前日本議員松丸誠也開酸，稱現在台灣仍將是日本領土、也不會歸給中國，強調中國的說法是『自掘墳墓』。









原文出處：中國不認《舊金山和約》台灣變日領土？她提前幫國人「取12日文諧音名」笑翻網

更多民視新聞報導

木村拓哉爆「戴人皮回春」？脖子1部位露餡嚇壞網

台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂

台鐵駕駛才轟總統日本狗！秒被抓包吃生魚片、買日成藥

