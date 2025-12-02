中國不認《舊金山和約》惹議 外交部重申：中共從未統治台灣

針對中方稱從未接受過《舊金山和約》說法，外交部條法司長李憲章今天（2日）說明，中共從未管理或統治過台灣，這是歷史事實。（圖／翻攝畫面）

日本首相高市早苗日前引用《舊金山和約》指出，日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣法律地位，中國外交部發言人則稱，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。對此，外交部條法司長李憲章今天（2日）表示，我國政府在此議題立場非常一致， 中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣。

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」引發中日關係緊張，她近日也再度強調，日本對台灣態度不變，並引用《舊金山和約》指出日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣法律地位。

中國外交部發言人日前則反嗆，《舊金山和約》違反1942年《聯合國家宣言》中，關於禁止與敵國單獨媾和的規定，也違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」。而中國此番言論也引來各界質疑，「所以台灣現在還是日本領土？」

對此，李憲章今天在外交部例行記者會上說明，中華民國台灣政府在此議題立場非常持續且一致， 中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是一個客觀事實，且中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣。

李憲章說明，以《舊金山和約》來說，二戰後《舊金山和約》已取代《波茨坦宣言》、《開羅宣言》等政治宣言，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是歷史事實。

李憲章指出，台灣從1980年代開始力行民主化跟自由化歷程，啟動民主化歷程後，不僅成功推行本土化，在民主化也得到國際社會肯定。

李憲章表示，經過1996年第一次總統大選和3次政黨輪替，不僅讓中華民國鞏固民主體制，從此成為有效統治，成為代表台灣2300萬人民的唯一合法政府，確立中華民國跟中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

李憲章強調，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。



