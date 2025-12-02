記者李鴻典／台北報導

日本首相高市早苗表態「台灣有事就是日本有事」，中國持續崩潰，中國外交部甚至稱1951年簽署的《舊金山和約》無效，遭到日本足立區前議員松丸誠大酸，「那台灣還是日本領土」，中國根本自掘墳墓。財經網美胡采蘋嘲諷，「一覺醒來回到了後馬關條約時代的我本人，趕緊喝了京都宇治的日本皇室御用抹茶，怎麼會有這種好事」。

中國不認《舊金山和約》，胡采蘋酸爆：一覺醒來回到了後馬關條約時代。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

胡采蘋貼出中國官媒《新華社》報導，中國外交部發言人毛寧11月28日在例行記者會上答問時表示，所謂《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則。其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都非法無效，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。

胡采蘋表示，本來以為是不是有什麼誤會，沒想到原文真的就是中國不承認不接受《舊金山和約》，而且是中國外交部在官方記者會上公開的發言，還用全部國家通訊社發佈，可作為國際法引用來源的法律效力強到不能再強，完全沒有爭議空間。「一覺醒來回到了後馬關條約時代的我本人，趕緊喝了京都宇治的日本皇室御用抹茶，怎麼會有這種好事」。

前日本足立區議員「松丸誠」也在X平台發文開酸，表示「如果《舊金山和約》無效，只是一紙空文，那麼台灣仍將是日本領土。在這種情況下，台灣根本不是中國領土」，並形容中國此舉是「自掘墳墓」。

我外交部今（2）天舉行例行記者會，對於中國外交部聲稱《舊金山和約》無效，條約法律司長李憲章表示，中華民國台灣政府在這議題上立場是非常持續而且一致。他強調，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是一個客觀的事實，且中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣。

